समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में रात के अंधेरे में एक युवक बाइक फूंककर फरार हो गया. मामला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के घाट नवादा का है जहां देर रात करीब साढ़े 10 बजे एक सनसनीखेज मामला सामने आया. आरबी कॉलेज के पास एक युवक अपनी ही बाइक में आग लगाकर वहां से फरार हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

टॉयलेट के बहाने आया और कर गया वारदात : स्थानीय लोगों के अनुसार युवक बाइक से आया, उसे पार्क किया और टॉयलेट के लिए गया. लौटने के बाद उसने बैग से पेट्रोल निकाला और बाइक पर छिड़क दिया. कुछ ही देर में बाइक धधकने लगी और तेज धमाके के साथ आग की लपटें उठीं.

दलसिंहराय थाना बिहार (ETV Bharat)

लपटों के बीच युवक हुआ गायब : तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक युवक वहां से फरार हो चुका था. घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम पहुंची और जांच शुरू की. फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है और उसके इरादों पर रहस्य बना हुआ है.

सीसीटीवी फुटेज से सुराग तलाश रही पुलिस : दलसिंहसराय के एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रारंभिक जांच में जुटी है. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक बाइक से आते और पेट्रोल डालकर आग लगाते दिख रहा है. फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की कोशिश हो रही है.

"हम बाइक के जलाने की जांच कर रहे हैं. कौन है और किसकी बाइक है उसके चेचिस नंबर और बाइक के नंबर की जांच कर मालिक की पहचान कर लेंगे. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी से युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है."- विवेक कुमार शर्मा, एसडीओपी, दलसिंहराय

इलाके में अटकलों का बाजार गर्म : इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कोई युवक को सिरफिरा बता रहा है तो कोई इसे साजिश से जोड़ रहा है. पुलिस युवक के मिलने और जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आ सकेगा.

ये भी पढ़ें- पटना में सड़क पर बिछी थी लाशें, खून के छींटे ऊपर से बारिश, लोग शवों से लिपटकर चीख रहे थे