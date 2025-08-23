ETV Bharat / state

'स्टैंड पर बाइक खड़ी करके बैग से पेट्रोल निकाला और फूंक दी मोटरसाइकिल', CCTV वीडियो देख पुलिस बोली ये तो... - SAMASTIPUR BIKE FIRE MYSTERY

दलसिंहसराय में युवक ने अपनी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया. पुलिस CCTV फुटेज से जांच में जुटी है-

बाइक फूंकने के पीछे का मकसद क्या? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 23, 2025 at 4:42 PM IST

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में रात के अंधेरे में एक युवक बाइक फूंककर फरार हो गया. मामला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के घाट नवादा का है जहां देर रात करीब साढ़े 10 बजे एक सनसनीखेज मामला सामने आया. आरबी कॉलेज के पास एक युवक अपनी ही बाइक में आग लगाकर वहां से फरार हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

टॉयलेट के बहाने आया और कर गया वारदात : स्थानीय लोगों के अनुसार युवक बाइक से आया, उसे पार्क किया और टॉयलेट के लिए गया. लौटने के बाद उसने बैग से पेट्रोल निकाला और बाइक पर छिड़क दिया. कुछ ही देर में बाइक धधकने लगी और तेज धमाके के साथ आग की लपटें उठीं.

बिहार
दलसिंहराय थाना बिहार (ETV Bharat)

लपटों के बीच युवक हुआ गायब : तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक युवक वहां से फरार हो चुका था. घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम पहुंची और जांच शुरू की. फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है और उसके इरादों पर रहस्य बना हुआ है.

सीसीटीवी फुटेज से सुराग तलाश रही पुलिस : दलसिंहसराय के एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रारंभिक जांच में जुटी है. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक बाइक से आते और पेट्रोल डालकर आग लगाते दिख रहा है. फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की कोशिश हो रही है.

"हम बाइक के जलाने की जांच कर रहे हैं. कौन है और किसकी बाइक है उसके चेचिस नंबर और बाइक के नंबर की जांच कर मालिक की पहचान कर लेंगे. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी से युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है."- विवेक कुमार शर्मा, एसडीओपी, दलसिंहराय

इलाके में अटकलों का बाजार गर्म : इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कोई युवक को सिरफिरा बता रहा है तो कोई इसे साजिश से जोड़ रहा है. पुलिस युवक के मिलने और जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आ सकेगा.

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

