सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले का विरोध, आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन - SAMAJWADI PARTY PROTEST IN AGRA

आगरा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( Photo Credit- ETV Bharat )

Published : May 1, 2025 at 3:40 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 4:16 PM IST

आगरा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राष्ट्रवीर राणा सांगा पर दिए गए अमर्यादित बयान से मचा बवाल अभी थमा नहीं हैं. पहले सांसद के आवास पर हमला हुआ. इसके बाद 27 अप्रैल को अलीगढ के गभाना में सपा सांसद रामजीलाल सुनम के काफिले पर टायर फेंके. सपा सांसद के काफिले में शामिल कारें एक दूसरे से टकरा गईं. इसको लेकर सपा में आक्रोश है. सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना के हमले के विरोध में गुरुवार को सपाई सड़कों पर उतर आए. एमजी रोड स्थित सुभाष बाजार से कलेक्ट्रेट तक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने पैदल मार्च करके शक्ति प्रदर्शन किया. इसके बाद आगरा जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन ​दिया. सपा में आक्रोश. (Video Credit- ETV Bharat)



सपा सांसद के काफिले पर किया गया था हमला: सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राज्यसभा में 21 मार्च 2025 को राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर सियासी संग्राम छिडा है. जहां भाजपा और अन्य विपक्षी की पार्टी लगाातर सपा सांसद पर जुबानी हमला बोल रही हैं तो करणी सेना ने सांसद के विरोध में पूरी ताकत झोंक दी है. करणी सेना ने 26 मार्च को आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुनम के आवास पर प्रदर्शन और नारेबाजी करके खूब उत्पात मचाया था. इसमें पुलिसकर्मी और करणी सैनिक घायल हुए. जिसके लिए हरिपर्वत थाना पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए. इसके बाद 12 अप्रैल को करणी सेना ने आगरा के कुबेरपुर में स्थित गढी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन किया. जिसमें हजारों की भीड जुटी थी. इसके बाद 27 अप्रैल को करणी सेना ने गभाना में सपा सांसद रामजीलाल सुनम के काफिले पर हमला किया.



सपा का प्रदेशव्यापी आंदोलन: सपा के राष्ट्रीय महासचिव व वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव बुधवार को आगरा आए. उन्होंने भी सपा सांसद पर हुए हमले को लेकर योगी सरकार को घेरा. कहा कि सपा सांसद पर यूपी सरकार के इशारे पर हो रहा है. सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि सपा सांसद के विरोध में यूपी में गुरुवार को सपा शक्ति प्रदर्शन करेंगी. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगरा में गुरुवार सुबह एमजी रोड पर सपा के प्रदर्शन के चलते सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक यातायात प्रभावित रहेगा. सपा के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि सपाईयों ने प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के निर्देश पर यूपी में सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में सपा प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है.



सपा ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी: सपा के मीडिया प्रभारी गौरव यादव ने बताया कि सपा के सांसद के आवास पर करणी सेना ने हमला किया था. जब हरिपर्वत थाना में मुकदमा दर्ज किया गया. दस दिन में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था. इसके बाद अलीगढ जाते समय सपा के सासंद रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ. इसको लेकर सपाईयों में आक्रोश है. प्रदेश के नेतृत्व पर हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है. वरिष्ठ सपा नेत्री मोनिकानाज ने बताया कि सपा ने शांतिपूर्वक धरना दिया है. सपाईयों पर हमले हो रहे हैं. पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जौनपुर में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन: सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के खिलाफ जौनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सांसद और विधायकों ने बुधवार को अंबेडकर तिराहे से नारेबाजी की. उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर तक विरोध मार्च निकाला.



