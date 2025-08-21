लखनऊ: सपा की ओर से गुरुवार को जारी की गयी प्रेस रिलीज में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर सियासी हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया. बीजेपी के पास विपक्ष के सवालों का ठोस जवाब नहीं है.
यूपी में इस बार पीडीए की सरकार बनेगी: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमने 18 हजार हलफनामे दिए, लेकिन भाजपा चुनाव आयोग जिलाधिकारी की तिकड़ी अभी तक सिर्फ 14 पर ही आधी-अधूरी सफाई दे पाई है. 18 हजार में से 14 घटा भी दें, तो 17,986 का हिसाब बाकी है. यही है हक का गणित.
भाजपा ने PDA समाज का वोट कटवाकर या कुछ समय के लिए हटवाकर वोट का हक़ छीना था, अब पीडीए समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए ही हटा देगा।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 21, 2025
न चलेगी हक़मारी, न मतमारी
इस बार PDA सरकार हमारी pic.twitter.com/p9ZgRRBwoA
न हकमारी चलेगी, न मतमारी, इस बार पीडीए सरकार हमारी होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों (पीडीए) का वोट कटवाकर उनका लोकतांत्रिक हक छीना था. अब यह समाज ठान चुका है कि भाजपा को हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल करेगा.
यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट, भ्रष्टाचार चरम पर: अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह चौपट कर दिया है. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बेड, दवाइयों और डॉक्टरों की कमी है. स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ बयानबाज करते हैं. विभागीय भ्रष्टाचार और बदइंतजामी के चलते लोगों की जान जा रही है.
हक़ का गणित : 18000-14 = 17986— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 21, 2025
चुनाव आयोग से लेकर ज़िलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी ‘भाजपा-चुनाव आयोग-ज़िलाधिकारी की तिकड़ी’
अभी तक, हमारे द्वारा दिये गये 18000 एफ़िडेविट में से सिर्फ़ 14 शपथपत्रों के बारे में ही, वो भी ‘आधी-अधूरी-निराधार’ सफ़ाई दे…
सरकार को संवेदनशील होना चाहिए: सपा अध्यक्ष ने अयोध्या में ऑक्सीजन और बेड न मिलने से एक बच्चे की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं. स्वास्थ्य मंत्री पीड़ित परिवार को उनका बेटा तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मुआवजा देकर कुछ पश्चाताप तो किया जा सकता है. सरकार को संवेदनशील होना चाहिए.
आंकड़ों से जनता को गुमराह कर रही बीजेपी: अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार आंकड़ों के सहारे जनता को गुमराह कर रही है, जबकि जमीनी हालात बिल्कुल विपरीत हैं. गंभीर मरीजों को भी इलाज और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. सरकारी बजट की खुली लूट हो रही है. भ्रष्टाचार और अव्यवस्था चरम पर है.
यह भी पढ़ें- अब भीषण गर्मी में नहीं पड़ेगी AC की जरूरत, ये अनूठी शीट घर का तापमान 12 डिग्री तक कर देगी कम