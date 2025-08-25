लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठककर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बाढ़ और अव्यवस्था की मार झेल रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है.

'खाद की कमी से खराब हो रहीं फसलें' : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेशभर के किसान बाढ़ से तबाह हैं, जहां बाढ़ नहीं है वहां खाद की कमी से फसलें खराब हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसानों से दोहरी लूट की है. किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा. मक्का किसानों की हालत खराब है, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे थे, जबकि सड़क किनारे मक्का सूख रही थी और उसकी खरीद नहीं हुई.

'अभ्यर्थियों की नहीं सुलझाई गई समस्या' : सपा अध्यक्ष ने 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के आंदोलन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई समस्या नहीं सुलझाई. उन्होंने प्रजापति समाज का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें कई वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए. उन्होंने आरोप लगाया कि गायत्री प्रजापति आज भी जेल में हैं, जबकि सरकार अपने नेताओं के केस वापस ले रही है. यही हाल हमारे वरिष्ठ नेता आजम खान, रमाकांत यादव और अन्य विधायकों का है, जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया.





'बुलडोजर पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया' : कानपुर की घटनाओं पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बुलडोजर वहीं नहीं चलता जहां सरकार के अपने लोग शामिल हों. अब तो लगता है कि बुलडोजर पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, जबकि प्रदेश में 27 हजार से ज्यादा प्राथमिक स्कूल बंद पड़े हैं, जो लोग पीडीएफ पाठशाला चला रहे थे, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं. अंग्रेजों ने भी पाठशालाओं के खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे थे.

प्रयागराज के विकास कार्यों पर हुए खर्च पर उठाया सवाल : उन्होंने शराब नीति पर भी तंज कसा और कहा कि यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें खुल गई हैं, जबकि स्कूल बंद हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि लोग पढ़ाई छोड़कर शराब की ओर बढ़ें. सपा अध्यक्ष ने प्रयागराज के विकास कार्यों और धार्मिक आयोजनों पर हुए खर्च पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि 30 हजार करोड़ रुपये विकास पर खर्च हुए, लेकिन हकीकत यह है कि न सड़क बनी, न ट्रैफिक सुधरा और न ही पानी की व्यवस्था हुई. भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पुल तक में नकली स्टील का इस्तेमाल किया गया.

'भाजपा का सफाया करने का करेंगे काम' : उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान अंतरिक्ष में गए थे. हम कहते हैं हमारे सभी देवता तो अंतरिक्ष में ही रहते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो हम शुभांशु शुक्ला से मुलाकात करेंगे. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब एक सूत्र में इसलिए बंधे हैं क्योंकि इस सरकार में हमारा लगातार अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमारा आरक्षण छीना जा रहा है. हम सब एकजुट होकर भाजपा का सफाया करने का काम करेंगे.





अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और झूठे दावों से काम चला रही है. उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज समेत प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे.

