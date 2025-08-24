ETV Bharat / state

'यूपी में न खाद है न किसान सुरक्षित'; अखिलेश यादव बोले- मुख्यमंत्री को पता था ऐसा विधेयक आएगा, कुर्सी पर बैठते ही मुकदमे वापस लिये - LUCKNOW NEWS

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता की, यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 5:03 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 5:13 PM IST

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा.

'सरकार बनेगी तो बहुत सारी योजनाएं लाएंगे' : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो दिव्यांगों की बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाएं लाएंगे. खाद की किल्लत पर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए. अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक ऐसा विधेयक आया है, जिसमें सजा होने पर कुर्सी छोड़नी होगी. शायद हमारे मुख्यमंत्री को ये पहले ही पता था, इसलिए कुर्सी पर बैठते ही अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए. डिप्टी सीएम के भी वापस किए.


'सपा सरकार में होगा दुकानों के आवंटन करने का काम' : प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर इनका हक दिया जाएगा. आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे. जिस तरह समाजवादी सरकार में दुकानें बनाई गई थीं. किसान बाजार बनाए गए थे, जगह-जगह बाजारों को बड़े रूप में बनाया गया था, हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाते हैं कि गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर, शहर में नगरों में दुकानों का भी आवंटन करने का काम समाजवादी सरकार में होगा.

'दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की उठाएंगे मांग' : उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो आर्थिक सहयोग देने का काम करेंगे. अभी हाल में दिल्ली की सरकार से हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है, उसके लिए हम लोग इनकी बात लोकसभा में विशेष रूप से दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की मांग उठाएंगे. अस्पतालों में सुविधा मिलनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इधर जो कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है. सरकार पैसा सबसे अच्छे कृत्रिम अंगों का लेती है.

'सपा सरकार में दिव्यांगजनों को दिये जाएंगे अच्छे उपकरण' : उन्होंने कहा कि कभी समाजवादी सरकार में ई-रिक्शा फ्री मिले थे और बड़ी संख्या में बांटना शुरू हो गया था. भविष्य में हम लोगों की समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर उपलब्ध कराने का काम करेंगे और अच्छे उपकरण दिए जाएंगे. इधर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है. कुर्सी पे बैठे हैं कि नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खाद के लिए लाइन में लगकर इंतजार कर रहा है.

'गुलदार कर रहे हमला' : उन्होंने कहा कि बलरामपुर में खाद लेने के लिए लाइन में लगे थे, जान से हाथ धोना पड़ा. सरकार बताए कि खाद कहां है? उन्होंने कहा कि बिजनौर में बड़ी संख्या में गुलदार लोगों को अपना शिकार बना रहा है. किसानों और बच्चों की, परिवार के लोगों की जो खेती करने जा रहे हैं, रात में सो रहे हैं, उन पर गुलदार हमला कर रहे हैं. नवाबगंज में एक को घायल कर दिया. जितने भी हमारे जंगल से जुड़े जिले हैं बिजनौर हो, लखीमपुर हो या बलरामपुर हो, इस तरह की सूचनाएं आईं कि जहां पर जानवर जान ले रहे हैं.

सपा अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह सरकार झूठ बोलती है. सरकार झूठी है. झूठ बोलना इनकी आदत है. सच्चाई ये है कि सुनने में आया है जो स्कूल बंद किए हैं जो मर्जर करने का इन्होंने फैसला लिया है, एक भी स्कूल अभी खुला नहीं है, जो सरकार विधानसभा में झूठ बोल सकती है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? विधानसभा में यह कहा कि हम स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं. हम मर्ज नहीं कर रहे, यह केवल इसलिए कहा कि हम लोग भरोसा कर लें और अपने आंदोलन को न बढ़ाएं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जिन-जिन ने पीडीए पाठशाला चलाई, जिन्होंने अपने बच्चों को पाठशाला में भेजा, उन पर भी सरकार एफआईआर करने की तैयारी कर रही है.

'18 हजार में केवल 14 मेल की ही जांच की गई' : पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लड़ाई छिड़ी है अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमिशन छुप रहा है डीएम के पीछे. डीएम छिप रहे हैं, सीओ के पीछे और सीओ पुलिस को आगे कर दे रहे हैं और फिर लेखपाल को सब खेल खेलने की आजादी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास सच्चाई नहीं है बताने को. पहले तो सरकार ने यही स्वीकार नहीं किया कि उन्हें मेल मिले कि नहीं मिले. जब एफिडेविट के साथ वाले मेल मिले उन्हें तभी तो डीएम को निर्देश दिए गए. अभी 18000 में केवल 14 ही जांच की गई है, जो बताया है कि मर गए हैं उनका प्रमाण पत्र तो हमें दें.



विपक्ष के लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को यह पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, इसीलिए कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए. डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस ले लिए. जो इस विधेयक को ला रहे हैं. उन्होंने कई जगह यह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे. उन्हें झूठा फंसाया गया था. अगर उन्हें झूठा फंसाया गया था तो कल किसी और को भी झूठा फंसाया जा सकता है. हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को, विधायक गायत्री प्रजापति कितने वर्षों से जेल में हैं. इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, अब्बास तो खैर अभी बच गए. यह सरकार विपक्ष के लोगों को परेशान करती है. रीजनल पार्टी पर दबाव बनाना उसके अंदर रिवॉल्ट तैयार करने के लिए विधेयक ला रही है. जो लोग डकैती करते हैं, वोट की चोरी करते हैं उस बहस से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का विधेयक लाया जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं.

बिहार की 'इंडिया' गठबंधन की यात्रा में होंगे शामिल : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की 'इंडिया' गठबंधन की यात्रा में शामिल होने जाएंगे. जल्द ही इसके लिए तिथि घोषित कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति आखिर कहां हैं? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. हमें भी कोई बता दे कि आखिर वह है कहां? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग कोई भ्रष्टाचार करें, कोई अपराध करें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. कानपुर में भाजपा का बहुत करीबी अखिलेश दुबे पकड़ा गया, वह इतना करीबी है कि वह भाग नहीं पाया अगर भाग गया होता तो वह भी अंडरग्राउंड हो जाता है.




विधायक पूजा पाल के पत्र पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारे साथ थीं तब तक तो उन्हें कोई खतरा नहीं था. सुना है वह भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, जिसने गलत भाषा सोशल मीडिया पर लिखी. अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं. वह नहीं समझते कि आरक्षण का मतलब क्या है, सोशलिज्म का मतलब नहीं समझते. सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझते. वे आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं. जब बीजेपी का गठन हुआ उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी तो यह बात कहां से आ रही है? देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है.


फेक एनकाउंटर का लगाया आरोप : उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार अन्याय हो रहा है और खुला अन्याय हो रहा है. पुलिस को पूरी छूट दी गई है. जितने भी फेक एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए. कानपुर और प्रतापगढ़ की घटना को पत्रकार खूब फॉलो करें फिर देखते हैं कहां तक पहुंचाते हैं फिर देखें सरकार क्या करती है?

