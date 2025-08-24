लखनऊ : समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. विधायक पूजा पाल के हालिया बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. आरोपों की जांच कराने को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है.

राजधानी में प्रेस कांफ्रेस के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूजा पाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको खतरा दूसरे दल के नेता से हो. यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं. उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग जेल चले जाएंगे, मार देंगे बीजेपी वाले. उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में, किसी से खतरा है तो इसकी जांच होनी चाहिये कि आखिरकार कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, इसकी सरकार जांच करे.

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा पत्र : इस पत्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जिक्र किया है कि कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल के इधर कई बयान सोशल मीडिया में सामने आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सभी बयान सत्य से परे और मर्यादाहीन हैं. यह बयान भाजपा प्रेरित हैं और समाजवादी पार्टी के प्रति साजिश के अंग हैं.

समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा पत्र (Photo credit: ETV Bharat)





समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पत्र में लिखा है. पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने ही विधायक बनाया. जब व्यक्तिगत जीवन में वह संकट से घिरी थीं तब समाजवादी पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए थे. हर संभव सहायता की थी. अचानक विधायक पूजा पाल को जो पहले पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में सुरक्षित थीं भाजपा के संपर्क में आने के बाद उन्हें अपनी जान माल की चिंता होने लगी.

दरअसल, जैसा स्वयं उन्होंने अपने एक वक्तव्य में माना कि पिछड़े दलित और मुस्लिम से जुड़ी पीडीए से दिक्कत होने लगी है. यह उनकी दिक्कत नहीं, बीजेपी पीडीए के आंदोलन से साल 2027 में अपनी हार सुनिश्चित देख रही है, इसलिए अपने षड्यंत्रकारी स्वभाव के अनुकूल पूजा पाल को मोहरा बनाकर समाजवादी पार्टी के प्रति दुष्प्रचार कराया जा रहा है. उन्होंने लिखा कि सच तो यह है कि पूजा पाल का आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आया है. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनका बयान आया कि उनकी जान को खतरा समाजवादी पार्टी से है और उन्हें कुछ हुआ तो समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदार होगी.







विधायक पूजा पाल को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके जीवन को खतरा किससे है जबकि जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है. ऐसी दशा में पूजा पाल के निराधार और अमर्यादित आरोपों की जांच आवश्यक है. समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस आरोप की जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए.



