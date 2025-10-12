'BJP अपनी नाकामी छिपाना चाहती है'; अखिलेश यादव का आरोप - हर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क पहुंचकर डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 4:50 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 5:16 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया. उन्होंने गोमतीनगर स्थित लोहिया पार्क पहुंचकर डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला.
#WATCH | लखनऊ, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, " भाजपा द्वारा प्रस्तुत ncrb के आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं। भाजपा अपनी विफलता छिपाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पीड़न और अन्याय लगातार हो रहा है... हर विभाग में… pic.twitter.com/izpAZOtt2S— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 'भाजपा द्वारा प्रस्तुत NCRB के आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं. भाजपा अपनी नाकामी छिपाना चाहती है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पीड़न और अन्याय लगातार हो रहा है. हर विभाग में भ्रष्टाचार है. जिन विभागों को उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करनी चाहिए, उनके नौ साल के शासन के दौरान हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है.'
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पत्रकार वार्ता में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने के सवाल पर कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते. यह भारत सरकार का मामला है. विदेश नीति का मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'बीजेपी अपनी नाकामी छुपाना चाहती है.
महान समाजवादी व स्वतंत्रता सेनानी डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 12, 2025
नाइंसाफ़ी और ग़ैर-बराबरी के ख़िलाफ़ लोहिया जी की ‘सप्त क्रांति’ के सिद्धान्त को व्यवहार की ज़मीन पर उतारने के लिए हम आज फिर प्रतिबद्धता का संकल्प लेते हैं।
‘पीडीए समाज’ की उन्नति के लिए… pic.twitter.com/q2QoDfRLTb
उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हर विभाग में बहुत ज्यादा ही हो रहा है. एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति होना इस सरकार की असल तस्वीर दिखाती है. थाने में शिकायतें नहीं लिखी जा रही हैं और सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात करती है.
उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएनआईसी को बेचने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं हो पाएगा. यह सरकार विकास कार्य को खत्म कर बर्बाद करने में लगी है. नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय जो पार्क बना था तब एक भी पेड़ नहीं काटा गया. यही समाजवादी सोच है.
October 12, 2025
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जातिवाद के आधार पर अधिकारियों की तैनाती कर रही है. कई जिलों में पीडीए का अधिकारी तक नहीं है. यह सरकार आरक्षण छीनने का काम कर रही है. बाजार को विदेशी कंपनियों के हवाले कर रही है और स्वदेशी की बात करती है. असल में यह मन से विदेशी है.
उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. लोहिया का सपना समाज में समानता और न्याय था. हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हम संकल्प लेते हैं कि लोहिया के सप्त क्रांति के आंदोलन को जनता तक पहुंचाकर पीडीए समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाएंगे.
यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, 80 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, सपा नेता पूजा शुक्ला बोलीं- लोकतंत्र को दबा नहीं सकता