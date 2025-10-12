ETV Bharat / state

'BJP अपनी नाकामी छिपाना चाहती है'; अखिलेश यादव का आरोप - हर विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार

अखिलेश यादव ( Photo Credit; akhilesh yadav social media )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 12, 2025 at 4:50 PM IST | Updated : October 12, 2025 at 5:16 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया. उन्होंने गोमतीनगर स्थित लोहिया पार्क पहुंचकर डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 'भाजपा द्वारा प्रस्तुत NCRB के आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं. भाजपा अपनी नाकामी छिपाना चाहती है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पीड़न और अन्याय लगातार हो रहा है. हर विभाग में भ्रष्टाचार है. जिन विभागों को उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करनी चाहिए, उनके नौ साल के शासन के दौरान हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है.'

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की पत्रकार वार्ता में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने के सवाल पर कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते. यह भारत सरकार का मामला है. विदेश नीति का मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'बीजेपी अपनी नाकामी छुपाना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हर विभाग में बहुत ज्यादा ही हो रहा है. एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति होना इस सरकार की असल तस्वीर दिखाती है. थाने में शिकायतें नहीं लिखी जा रही हैं और सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात करती है.



उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएनआईसी को बेचने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं हो पाएगा. यह सरकार विकास कार्य को खत्म कर बर्बाद करने में लगी है. नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय जो पार्क बना था तब एक भी पेड़ नहीं काटा गया. यही समाजवादी सोच है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जातिवाद के आधार पर अधिकारियों की तैनाती कर रही है. कई जिलों में पीडीए का अधिकारी तक नहीं है. यह सरकार आरक्षण छीनने का काम कर रही है. बाजार को विदेशी कंपनियों के हवाले कर रही है और स्वदेशी की बात करती है. असल में यह मन से विदेशी है.









उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. लोहिया का सपना समाज में समानता और न्याय था. हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हम संकल्प लेते हैं कि लोहिया के सप्त क्रांति के आंदोलन को जनता तक पहुंचाकर पीडीए समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाएंगे.



