लखनऊ में सपा विधायक कावेंद्र चौधरी के साले ने की आत्महत्या, IAS की कर रहे थे तैयारी
विपुल खंड स्थित घर में सुबह मिला शव, पिता पंचायती राज विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 3:58 PM IST
लखनऊः राजधानी में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. गोमतीनगर थाना क्षेत्र के विपुल खंड स्थित सृजन विहार में समाजवादी पार्टी के विधायक के साले कार्तिकेय राज का शव मिला है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसके साथ ही कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है.
इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश तिवारी के मुताबिक, बस्ती के कप्तानगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक कावेंद्र चौधरी के साले कार्तिकेय राज विपुल खंड स्थित अपने घर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. इसके साथ ही अंबेडकर नगर में एक होटल का व्यवसाय भी संभालते थे.
कार्तिकेय मंगलवार रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए. बुधवार की सुबह जब घर का नौकर रामपाल कमरे की सफाई के लिए गया तो कार्तिकेय का शव लटका हुआ देखा। नौकर ने तुरंत परिजनों को इसकी सूचना दी. परिजनों ने तत्काल कार्तिकेय को लोहिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
रिश्तेदार और रिटायर्ड डीआईजी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि कार्तिकेय पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने यह घातक कदम उठाया. उन्होंने बताया कि परिवार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी. कार्तिकेय ने कंप्यूटर कोर्स और वकालत की पढ़ाई भी की थी. कार्तिकेय राज के पिता शोभा राम वर्मा बलिया में पंचायती राज विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात हैं. इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच कर रही है.
