सपा नेता नगर पंचायत के चेयरमैन ने आरोपों को सिरे से नकारा है, उनका कहना है कि ठेकेदार को कोई काम दिया ही नहीं गया.

बस्ती में ठेकेदार नंदलाल ने मीडिया के सामने रखा अपना दर्द.
बस्ती में ठेकेदार नंदलाल ने मीडिया के सामने रखा अपना दर्द. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025

Updated : August 20, 2025

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में कमीशनखोरी का अजीबो गरीब मामला सामने आया है. नगर पंचायत में सपा के चेयरमैन ने जिलाधिकारी के नाम पर ही 2 लाख रुपए की घूसखोरी कर ली. रिश्वत लेने के बाद भी ठेकेदार का भुगतान नहीं कराया, जिसके चलते पीड़ित ठेकेदार अपने दो मासूम बच्चों के साथ डीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गया.

पीड़ित ठेकेदार का कहना है कि उसके बच्चे पिछले दो महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. परिवार के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है. पिछले 5 साल से उसे भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वह काफी परेशान हो गया है. इसलिए धरने पर बैठकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया हूं.

ठेकेदार नंदलाल ने मीडिया के सामने रखा अपना दर्द.

मामला रुदौली नगर पंचायत का है. नगर पंचायत के चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के नेता धीरशेन निषाद पर इस नगर पंचायत में कार्य करने वाले एक ठेकेदार ने डीएम के नाम पर 2 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है.

ठेकेदार नंदलाल का आरोप है कि वर्ष 2020 में गोनिल कंस्ट्रक्शन फर्म के प्रोपराइटर के पति राकेश चौधरी से नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 शिव गुलाम सिंह नगर में तालाब सौंदर्यीकरण, 20 चबूतरा, सीढ़ी के लिए 39 पीलर का कार्य का मौखिक अनुबंध के रूप में उसने शुरू किया था.

वह बिना भुगतान हुए काम करवाते गया. 29 लाख की यह योजना वार्ड को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए शुरू की गई थी, मगर ठेकेदार राकेश ने अपने से छोटे ठेकेदार नंदलाल को झांसे में लेकर उसको काम का ठेका दे दिया.

कुछ काम के बाद जब 6 लाख का नगर पंचायत से भुगतान हुआ तो ठेकेदार नंदलाल को राकेश ने 2 लाख रुपए दिए, मगर और पेमेंट के लिए चेयरमैन और बाबू प्रेम प्रकाश ने उसे धोखे में रखकर डीएम के नाम पर वही पैसे वापस ले लिए. ठेकेदार नंदलाल का दावा है कि उसने एक लाख खाते में, बाकी कैश दिया.

चेयरमैन धीरशेन निषाद के खिलाफ पीड़ित ठेकेदार राकेश और नंदलाल दोनों ने जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई. आज तक भुगतान नहीं मिला. ठेकेदार नंदलाल के मासूम बेटे ने बताया कि पापा के पास पैसा नहीं हैं. इस वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई. खाने तक को लाले हो गए हैं. इसलिए वे डीएम से न्याय की गुहार लगाने अपने पिता के साथ आए हैं.

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम रवीश कुमार गुप्ता ने एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है. एडीएम ने बताया कि ठेकेदार नंदलाल का आरोप है कि चेयरमैन ने उनसे डीएम के नाम पर दो लाख कमीशन लिया है.

इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया, जिसकी जांच टेक्निकल टीम से कराई जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. जिस योजना के भुगतान को लेकर ये मामला सामने आया है, वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है. इसलिए टीम की रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाएगा.

समाजवादी पार्टी के नेता और रुदौली नगर पंचायत के चेयरमैन धीरशेन निषाद का इस मामले पर कहना है कि नंदलाल को नगर पंचायत से कोई कार्य नहीं दिया गया है. वे मौखिक कार्य कर रहे हैं, जिस फर्म को कार्य मिला और कुछ भुगतान हुआ है, जिम्मेदारी उसकी बनती है. वहीं, डीएम के नाम पर कमीशन लेने के सवाल पर कहा कि उनके द्वारा नंदलाल से कोई पैसा नहीं लिया गया. उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं.

ठेकेदार नंदलाल ने मीडिया के सामने रखा अपना दर्द.

