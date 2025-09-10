ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को मिली जमानत; रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी सजा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को बड़ी राहत मिली है. आजम और सह अभियुक्त बरकत अली से संबंधित क्रिमिनल अपील मामले में न्यायमूर्ति समीर जैन ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से आजम को 10 साल जबकि बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई गई थी.

डूंगरपुर केस में आजम खान और बरकत अली की ओर से सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी. दोनों की ओर से अपील के लंबित रहने तक हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की गई थी. कोर्ट की ओर से दोनों की अर्जी को मंजूर कर लिया गया. 30 मई साल 2024 को रामपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई थी.

कई मकान तोड़ दिए गए थे : सपा शासनकाल में डूंगरपुर का मामला सामने आया था. पुलिस लाइन से थोड़ी दूरी पर डूंगरपुर में आसरा आवास विकसित किया गया था. इस जगह पर पहले से कुछ लोग मकान बनाकर रह रहे थे. दूसरों की जमीनों को सरकारी बताकर साल 2016 में कई मकान तोड़ दिए गए थे. मामले में अबरार नाम के शख्स ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.