ETV Bharat / state

BREAKING: यूपी विधान परिषद शिक्षक-स्नातक चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए उम्मीदवार, जानिए कौन-कौन हैं?

समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट सोशल मीडिया X पर साझा की

Etv Bharat
अखिलेश यादव. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक और स्नातक चुनाव 2025 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है. समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने सोशल मीडिया X पर साझा की है. वाराणसी-मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव और गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए इलाहाबाद-झांसी से डॉ. मान सिंह, वाराणसी-मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिन्हा, लखनऊ खंड से कांति सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है.

खबर अपडेट की जा रही है...

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMAJWADI PARTY CANDIDATESUP LEGISLATIVE COUNCILSAMAJWADI PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.