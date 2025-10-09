ETV Bharat / state

BREAKING: यूपी विधान परिषद शिक्षक-स्नातक चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए उम्मीदवार, जानिए कौन-कौन हैं?

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक और स्नातक चुनाव 2025 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है. समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने सोशल मीडिया X पर साझा की है. वाराणसी-मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव और गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए इलाहाबाद-झांसी से डॉ. मान सिंह, वाराणसी-मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिन्हा, लखनऊ खंड से कांति सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है.