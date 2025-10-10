ETV Bharat / state

यूपी में टूटा सपा-कांग्रेस का गठबंधन; अजय राय ने 5 एमएलसी प्रत्याशी किए घोषित, सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनावः पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं और शिक्षकों की आवाज को सदन में बुलंद करने के लिए आगामी विधान परिषद चुनाव में सभी 11 सीटों पर चुनाव लडे़गी. इसके लिए कांग्रेस 5 लाख स्नातक के तथा 2 लाख शिक्षक मतदाताओं के फार्म भरवाकर वोटर बनवाने के कार्य में जुट गई है. सभी जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को फार्म वितरित कर दिए गए हैं. चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में एक कनेक्ट सेंटर स्थापित कर दिया गया है. प्रत्येक जिले में एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाया जाएगा जो कनेक्ट सेंटर से जुड़ा रहेगा. सभी फ्रंटल, संगठनों को इसमें लगाया गया है विधि, शिक्षक एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ को इस चुनाव के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है.

5 सीटों पर कोऑर्डिनेटर प्रत्याशी बनाएः अजय राय ने बताया कि इसके साथ ही सभी सीटों पर सांसदों/विधायकों, पूर्व सांसदों/विधायकों एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को प्रभारी बनाया जा रहा है. उनके साथ सह प्रभारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं. एमएलसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पाण्डेय एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जिलों में बैठकें आयोजित होंगी. कांग्रेस की सभी जिला/ब्लाक कमेटियां वोट बनवाने से लेकर वोट पोल कराने तक का कार्य करेंगी. अजय राय कहा कि प्रत्येक सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को कोऑर्डिनेटर घोषित किया जा रहा है. अभी तक 5 सीटों पर कोऑर्डिनेटर प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं. मेरठ-सहारनपुर स्नातक विधान परिषद सीट पर विक्रांत वशिष्ठ, आगरा स्नातक विधान परिषद सीट पर रघुराज सिंह पाल, लखनऊ स्नातक विधान परिषद सीट पर डॉ. देवमणि तिवारी, वाराणसी शिक्षक विधान परिषद सीट पर संजय प्रियदर्शी और वाराणसी स्नातक विधान परिषद सीट पर अरविंद सिंह पटेल उम्मदीवार बनाए गए हैं.

भाजपा सरकार में शिक्षक सबसे अधिक परेशानः पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार में न केवल बेरोजगार युवा बल्कि शिक्षक, कर्मचारी, वकील, डाक्टर, सहित समाज के सभी वर्ग के लोग पीड़ित हैं. सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, विज्ञापन निकल नहीं रहा है, विज्ञापन निकल रहा है तो परीक्षा नहीं हो पा रही है. परीक्षा हो रही तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, नतीजन बेरोजगार युवा रोजगार न मिलने से अवसाद से ग्रसित हो जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक इस वर्तमान सरकार में सबसे ज्यादा परेशान हैं न तो वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया गया और न ही सेवा सुरक्षा. एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा भी भाजपा सरकार ने समाप्त कर दी है. पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है. शिक्षकों के पद रिक्त हैं यह सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाकर केवल मजाक कर रही है.



आयोग नहीं कर पा रहा शिक्षकों की भर्तीः अजय राय ने कहा कि प्राइमरी से लेकर डिग्री तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाया गया आयोग एक भी भर्ती नहीं करा पा रहा है. इसी सरकार में बनाई गई चेयरमैन इस्तीफा दे रही हैं. 2021 में निकले विज्ञापनों की अभी तक परीक्षा नहीं हो पा रही है. 5 बार परीक्षा की तिथि घोषित करने के बाद परीक्षा टाल दी गई है. राय ने कहा कि इस अव्यवस्था अराजकता और कुशासन के खिलाफ शिक्षक और स्नातक विधान परिषद के सदस्य सदन में आवाज उठाते हैं. मगर पिछले चुनाव में भाजपा सरकार ने वोट चोरी करके बूथ कैप्चरिंग और मतदाता पेटी बदलवाकर चुनाव जीता और लोकतंत्र की आवाज को खत्म करने की कोशिश की.

इसे भी पढ़ें-यूपी विधान परिषद शिक्षक-स्नातक चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए उम्मीदवार, जानिए कौन-कौन हैं?