ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने 3 सपा विधायकों को पार्टी से किया बाहर; राज्यसभा चुनाव में 7 MLA ने की थी बगावत, अब डेढ़ साल बाद एक्शन - SP REBEL MLA EXPELLED

अखिलेश यादव ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से किया बाहर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 23, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 11:29 AM IST 3 Min Read

अमेठी: राज्यसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग हुई थी. इसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर भाजप के प्रत्याशी को वोट किया था. फरवरी 2024 में हुए चुनाव में बागी तेवर दिखाने वाले विधायकों में से 3 पर अब एक साल 4 महीने बाद अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की है. समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायाकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. पार्टी से बाहर किए गए विधायकों में अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडेय और अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह शामिल हैं. तीनों बागी विधायक काफी दिनों से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे. तीनों विधायक सपा के स्तंभ रूप में थे. समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत साम्प्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरीपेशा और ‘पीडीए विरोधी’ विचारधारा का साथ देने के कारण, समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है.

अमेठी: राज्यसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग हुई थी. इसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर भाजप के प्रत्याशी को वोट किया था. फरवरी 2024 में हुए चुनाव में बागी तेवर दिखाने वाले विधायकों में से 3 पर अब एक साल 4 महीने बाद अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की है. समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायाकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. पार्टी से बाहर किए गए विधायकों में अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडेय और अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह शामिल हैं. तीनों बागी विधायक काफी दिनों से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे. तीनों विधायक सपा के स्तंभ रूप में थे. समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत साम्प्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरीपेशा और ‘पीडीए विरोधी’ विचारधारा का साथ देने के कारण, समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है. इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गयी ‘अनुग्रह-अवधि’ की समय-सीमा अब पूर्ण हुई. शेष की समय-सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है. भविष्य में भी ‘जन-विरोधी’ लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा. पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी. जहां रहें, विश्वसनीय रहें. सात विधायक हुए थे बागी: बता दें कि राज्यसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी के सात विधायक बागी हो गए थे. राकेश पांडेय, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडेय और अभय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था. हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अभी सिर्फ तीन विधायकों राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडेय और अभय सिंह को ही पार्टी से बाहर किया है, जबकि राकेश पांडेय, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य को अभी भी पार्टी के साथ रहने के लिए समय दिया है. तीन विधायकों ने की थी अमित शाह से मुलाकात: अभी कुछ दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में समाजवादी पार्टी के तीन बागी विधायकों ने मुलाकात की थी. इनमें राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी और अभय सिंह शामिल थे. हालांकि पार्टी ने विनोद चतुर्वेदी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है. बता दें कि सपा के बागी विधायक मनोज पांडेय के रायबरेली स्थित घर पर कुछ समय पहले गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे. ये भी पढ़ेंः सपा सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को तीन हजार पेंशन, विद्या योजना फिर शुरू करेंगे ; अखिलेश यादव

Last Updated : June 23, 2025 at 11:29 AM IST