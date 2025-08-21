नई दिल्ली/नोएडा: मतदाता सूची में गड़बड़ी और एसआईआर को लेकर समाजवादी महिला सभा ने शशि यादव के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. इस मौके पर उन्होंने चुनाव आयुक्त के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. डॉ. शशि यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर वोटों की चोरी करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जिस प्रकार की धांधलेबाजी की जा रही है और चुनाव आयोग ने इतना बड़ा खिलवाड़ कर जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, उससे जनता जाग चुकी और हम अपना हक लेकर रहेंगे. यह किसी शहर और राज्य की बात नहीं है पूरे भारत की बात है और पूरा भारत चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है.

वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जनता के वोट के अधिकार पर डाका डाला और सत्ता पर काबिज हुई. उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो 18,000 शपथ पत्र दिए थे, चुनाव आयोग ने उनमें से एक का भी सही जवाब नहीं दिया जो कि भाजपा और चुनाव आयोग की तरफ से की गई हेरा फेरी का पक्का सबूत है. उन्होंने कहा कि इस मामले में गहन जांच पड़ताल हो जाए तो सारी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी और भाजपा की चोरी की पोल खुल जाएगी.

फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि पार्टी की तरफ से 18,000 मतदाताओं के काटे गए नाम की शपथ पत्र सूचित की गई शिकायतों को संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारी के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी भी वैध मतदाता का नाम अवैध ढंग से हटाया ना जा सके.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली सीएम की बढ़ाई गई सुरक्षा, जानें Z श्रेणी और Z+ श्रेणी सुरक्षा में क्या होता है अंतर

20 दिन में ही हटाए गए SBK सिंह, सतीश गोलचा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, जानिए इनके बारे में