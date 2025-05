ETV Bharat / state

रामानुजगंज नगर पालिका में समाधान शिविर, आम जनों की समस्याओं का हुआ निराकरण - SAMADHAN SHIVIR IN RAMANUJGANJ

ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ निराकरण ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 29, 2025 at 6:13 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 8:09 PM IST 2 Min Read

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार के द्वारा आम जनता से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं, साथ ही उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है. शिविर में सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है. इसी कड़ी में गुरूवार को रामानुजगंज नगर पालिका परिषद अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया. हितग्राही लाभांवित: समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, ऋण पुस्तक, किसानों को कृषि संबंधित सामग्री दी गई. दसवीं बारहवीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया. ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ निराकरण (ETV Bharat) अन्नप्राशन, पोषण किट वितरण: शिविर में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया. गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराते हुए पोषण किट वितरण किया गया.

