धर्मशाला में IPL मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू, इतने हजार का है टिकट - HPCA IPL MATCH TICKETS

Updated : April 27, 2025 at 5:02 PM IST

Published : April 27, 2025 at 3:53 PM IST

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

वहीं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के मैचों को लेकर अब धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भी विजिटर की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है. इस मौके पर इस स्टेडियम की सुंदरता को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को भी मायूस होकर वापिस लौटना पड़ा रहा है. वहीं, इस मैच को लेकर भी एचपीसीए ने भी अपनी सभी तैयारियों को भी पूरा कर लिया है और 1 मई को पंजाब किंग्स की टीम भी मैच खेलने के लिए धर्मशाला पहुंच जाएगी.

क्यूआर कोड स्कैन के बाद मिलेगी एंट्री

धर्मशाला में 4 मई, 8 मई और 11 मई को आईपीएल क्रिकेट मैच खेले जाएंगे. वहीं, इस बार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों को क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद एंट्री मिलेगी. पहला मैच 4 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा. दूसरा मैच 8 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा और तीसरा मैच 11 मई को किंग्स इलेवन पंजाब v/s मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा.

