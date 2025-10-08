ETV Bharat / state

जीएसटी रिफॉर्म के बाद नई कीमतों पर उत्पादों की बिक्री, वित्त मंत्री ने भी दिए सख्त निर्देश

जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब दुकानों में पुराने रेट पर सामान नहीं बिकेगा.वित्त मंत्री ने भी इसे लेकर सख्त निर्देश दिए हैं.

Sale of products at new prices
जीएसटी रिफॉर्म के बाद नई कीमतों पर उत्पादों की बिक्री (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 6:09 PM IST

4 Min Read
रायपुर : जीएसटी के दरों के संशोधन के बाद कोई भी सामान पुराने रेट पर नहीं बेचा जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने सभी जिले के जीएसटी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में कहा गया है कि कोई भी सामान पुराने रेट पर नहीं बिकेगा. जीएसटी की दरों में कटौती के बाद सामान के दामों में जो कमी आएगी उसका पूरा लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए और इसके लिए सभी लोग इसकी जांच करें.

जीएसटी बचत उत्सव की समीक्षा बैठक : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे लेकर एक बैठक भी की थी. ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हैं. इसका सीधा लाभ जनता को मिलना चाहिए. जीएसटी रेट में हुई कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे ताकि हर परिवार इस बदलाव से बचत करे. इसके साथ ही व्यापारियों को भी इससे राहत मिले. सरकार ने 22 सितम्बर 2025 से जीएसटी 2.0 के लागू किया है. इसके तहत आम उपभोक्ता के जीवन से जुड़ी 99 फीसदी वस्तुएं अब 5 फीसदी के दायरे में आ गई है.

नागरिकों को राहत देना ही लक्ष्य : बैठक में राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की समीक्षा की गई और अधिकारियों से फीडबैक के बाद यह निर्देश दिया गया कि जीएसटी की कम दर का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जीएसटी 2.0 के तहत दरों में कमी की गई है.इसका मुख्य कारण नागरिकों को राहत देना और व्यापार को आसान करना है. यह राज्य सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है कि ये सुधार ईमानदारी से जनता तक पहुंचे.

पुरानी दरों पर सामान ना बिके : ओपी चौधरी ने सभी जिलों के जीएसटी अधिकारियों से कहा कि वे ये तय करें कि कोई भी वस्तु पुरानी दरों पर ना बेची जाए.यदि कोई पुराना स्टॉक उपलब्ध हो, तो उस पर नई दरें अंकित की जाएं और वस्तुएं केवल नई दरों पर ही बेची जाएं. वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी और राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा वे स्वयं करेंगे. ताकि “जीएसटी 2.0” सुधारों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके.

रायपुर में दिखा असर- पुराने रेट पर सामान नहीं बेचने और जीएसटी बदलाव के बाद नए रेट पर सामान बेचने को लेकर काम भी शुरू हो गया है. इस बाबत ईटीवी भारत ने रायपुर के कुछ बड़े रिटेल चेन सप्लायर्स और मार्ट में जाकर इसकी जानकारी ली. रायपुर के रिटेल मार्ट के मैनेजर दीपक साहू ने ईटीवी भारत को बताया कि चूंकि हमारे यहां सभी सामानों की ऑनलाइन बिलिंग होती है, ऐसे में पुराने रेट पर हम सामान बेच ही नहीं सकते.

22 सितम्बर से जिन नियम के पालन में लाने का निर्देश सरकार के तरफ से दिया गया है. उसको उसी दिन से पालन में लाया जा रहा है. जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके यहां से ही रेट के सुधार पर भेजा जा रहा है - दीपक साहू, मैनेजर, रिटेल मार्ट

पुराने रेट में सामान बेचना नामुमकिन : दीपक साहू के मुताबिक जहां तक पुराने स्टॉक की बात है एक सप्ताह से पुराना स्टॉक हमारे पास रुकता नहीं है. ऐसे में बहुत पुराने स्टॉक हमारे यहां होते ही नहीं है. दीपक ने बताया कि जितने भी बड़े रिटेल चेन के मार्ट हैं या फिर जिन दुकानों पर क्यू आर कोड के माध्यम से बिलिंग होती है. वहां पर पुराने रेट और पुराने स्टॉक को बेचा ही नहीं जा सकता.

