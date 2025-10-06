ETV Bharat / state

झारखंड में इन तीन कफ सिरप की खरीद बिक्री और उपयोग पर रोक! ये है वजह

कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद झारखंड में कड़े उठाए जा रहे हैं.

sale and use of these three cough syrups banned in Jharkhand
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 11:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप की वजह से हुई कई बच्चों की मौत देश में बवाल मचा हुआ है. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश प्रयोगशाला द्वारा निम्नस्तरीय और कफ सिरप में DEG (DIethylene Glycol) निर्धारित मात्रा से काफी अधिक मिलने की पुष्टि हुई.

जिसके बाद झारखंड सरकार के राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने तीन कफ सिरप कोल्ड्रिफ् (COLDRIF), रेस्पिफ्रेश टीआर (Respifresh) और रिलीफ (Relife) के क्रय विक्रय और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी है.

sale and use of these three cough syrups banned in Jharkhand
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा जारी आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक ऋतु सहाय द्वारा जारी आदेश में राज्य के सभी औषधि निरीक्षक को यह निर्देशित किया गया है कि इन तीनों दवाओं की खरीद-बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गयी है. साथ साथ वह अपने अपने क्षेत्र का निरीक्षण, सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजने के साथ साथ निदेशालय को इसकी सूचना देंगे. इन तीन दवाओं में कोल्ड्रिफ तमिलनाडु में बनी दवा है जबकि Respifresh और Relife गुजरात की दवा कंपनी के प्रोडक्ट हैं.

'संदिग्ध कफ सिरप का सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजें'

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उनके लिए राज्य की जनता का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है. जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही Coldref, Repifresh और Relife नामक कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से हुई 14 मासूम बच्चों की मौत पर गहरी संवेदना झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जताई है. मंत्री ने कहा कि जनहित में सरकार ने तीन कफ सिरप जो जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए है, उनकी खरीद बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गयी है. राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्री में कहा कि स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मैंने विभाग को साफ निर्देश दिया है कि जो भी दोषी पाया जाए उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. मंत्री ने सभी जिलों के औषधि नियंत्रक अधिकारियों और ड्रग इंस्पेक्टरों को आदेश दिया है कि राज्य के सभी मेडिकल स्टोर्स और फार्मा कंपनियों से संदिग्ध कफ सिरप के नमूने एकत्र किए जाएं. नमूनों की प्रयोगशाला में परीक्षण कराई जाए ताकि हानिकारक या घटिया दवाओं की पहचान की जा सके.

इसे भी पढे़ं- झारखंड में कफ सिरप की जांच की व्यवस्था नहीं, राज्य के बाहर भेजे जाते हैं सैंपल

इसे भी पढे़ं- झारखंड में कफ सिरप की जांच के लिए हैं मशीनें, फिर भी नहीं हो रही टेस्टिंग, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद उठे सवाल

इसे भी पढे़ं- कफ सिरप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी! जानें, झारखंड स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी

For All Latest Updates

TAGGED:

RANCHICOUGH SYRUPS BANNED IN JHARKHANDSALE AND USE OF COUGH SYRUPSस्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारीCOUGH SYRUPS BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.