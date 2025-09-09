सक्ती के मातृ शिशु अस्पताल में बीएमओ पर मनमानी के आरोप, CMHO पूजा अग्रवाल हुईं एक्टिव
सक्ती जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब होती जा रही है. यहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 1:58 PM IST
सक्ती: छत्तीसगढ़ के नए जिलों में शुमार सक्ती इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुर्खियों में है. यहां के मातृ एवं शिशु अस्पताल में बीते 5 महीने से गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है. बताया जा रहा है कि यहां तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ कल्पना राठौर बीते 6 महीने की छुट्टी पर हैं. जिसकी वजह से अप्रैल से यहां ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा हुआ है. हैरत की बात यह है कि पिछले 5 महीने से अस्पताल के जिम्मेदार बीएमओ डॉ सूरज राठौर ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है. महिला डॉक्टर कल्पना राठौर छुट्टी पर हैं वे डॉक्टर सूरज राठौर की पत्नी हैं.
सूरज राठौर पर लगे गंभीर आरोप: सूरज राठौर पर आरोप लग रहा है कि वह नहीं चाहते की उनकी पत्नी की जगह अस्पताल में कोई और डॉक्टर ले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है. डॉक्टर सूरज राठौर पहले सक्ती जिले के सीएमएचओ थे. पांच साल तक वे कांग्रेस सरकार में सक्ती जिले के स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी के तौर पर काम करते रहे. उनके खिलाफ मनमानी की आरोप लगे. जिसके बाद उन्हें सीएमएचओ से हटाकर बीएमओ बना दिया गया.
पत्नी को भारी भरकम पैकेज में ज्वाइन करवाने का आरोप: सूरज राठौर पर अपनी पत्नी को 36 लाख रुपये के सलाना पैकेज पर डॉक्टर के रुप में मातृ एवं शिशु अस्पताल में ज्वाइन करवाने का भी आरोप लगा है. पत्नी के छुट्टी में जाते ही दूसरे चिकित्सक की व्यवस्था करने के बजाए सूरज राठौर ने ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा दिया. कई बार वरिष्ठ अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया मगर बीएमओ सूरज राठौर नहीं माने और आज भी ऑपरेशन थिएटर में ताला लटका हुआ है.
एक्शन में सक्ती सीएमएचओ: इस पूरी घटना को लेकर सक्ती जिले के सीएमएचओ एक्शन में आ चुकी हैं. जिले में तैनात नई सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए कलेक्टर से बात की है. जल्द ही फिर से सक्ती के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन की सुविधा मिल सकेगी.