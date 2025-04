ETV Bharat / state

कवर्धा की लाइफ लाइन सकरी नदी का हाल बेहाल, अस्तित्व को बचाने की लड़ रही लड़ाई - SAKRI RIVER LIFE LINE OF KAWARDHA

कहानी सकरी नदी की ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 12, 2025 at 8:54 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 9:23 AM IST 5 Min Read

कवर्धा: ये कहानी है जीवनदायिनी सकरी नदी की. ऐसी नदी जिसके किनारों पर पहुंचकर कभी छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर की आधी आबादी की दिन की शुरुआत होती थी, लेकिन अब वही सकरी नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. स्थानीय बिसरू यादव बताते हैं, ''सकरी नदी में पहले मई और जून के महीनों में भी पानी की धार चलती थी. शहर की आधी आबादी नदी के पानी का ही उपयोग करती थी.'' कहानी जीवनदायिनी सकरी नदी की: वहीं होरीलाल देवांगन बताते हैं कि नदी में पहले 12 महीने पानी रहता था. अब बेकार स्थिति है. नदी सूखने से लोगों को दिक्कत हो रही है. जब से लोगों के घर में नल लगा है, तब से दुर्दशा हुई है. कुंजराम कुम्भकार कहते हैं कि पहले लोगों के दिन की शुरुआत नदी से हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, लोगों के घरों में नल, बोर होने लगा. फिर लोग निस्तारी घर में करने लगे और घर का गंदा पानी नालियों से होते हुए नदी में आने लगा और नदी की यह दुर्दशा हो गई.'' कवर्धा की जीवनदायिनी हो रही बर्बाद (ETV BHARAT) सीवरेज और नालों का पानी नदी में मिला: स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि शहर भर के ज्यादातर नालों का गंदा पानी नदी में गिराया जा रहा है. इसके अलावा नदी से अवैध रेत खनन और नदी के पार को काट कर बड़ी संख्या में लोग पक्का मकान बना रहे हैं. अब स्थिति ऐसी है कि जीवनदायिनी सकरी नदी में बारिश के मौसम के दौरान यानी बमुश्किल दो चार महीना पानी होता है. फिर पूरे साल शहर भर से निकलने वाले लोगों के घरों का गंदा पानी और बदबू का आलम बना रहता है. नदी को साफ करने किया गया था प्रयास: नदी के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास भी किया गया. पूर्ववती कांग्रेस सरकार में तत्कालीन कलेक्टर रमेश शर्मा ने जन सहयोग से शहर के दायरे में पड़ने वाली नदी में जेसीबी से खुदाई कराकर नदी से भारी मात्रा में गाद को साफ कराया. जलभराव करने सरोधा जलाशय को नदी से जोड़ा ताकि यहां गर्मी के दिनों में भी पानी भरा रहे और शहर में जलस्तर लेवल हो और ठंडकता बनी रहे.

