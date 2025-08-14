मिर्जापुर : सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है. इसी तरह का जज्बा रखने वाले आजादी के दीवाने की कई कहानियां लालगंज थाने में लगे अशोक स्तंभ पर अंकित है. सिर पर कफन बांध कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने वाले देशभक्तों में एक नाम सैठोले कोल का भी है. आदिवासी नेता सैठोले कोल का नाम सुनते ही अंग्रेज दहशत में आ जाते थे. सैठोले कोल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सम्मानित किया था.

भारत आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. आजादी के 78 साल बाद भी सैठोले कोल के परिवार को किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली. आज भी उनका परिवार टूटे हुए कच्चे मकान में रहने को मजबूर है. मजदूरी कर पेट पालता है. ग्राम प्रधान ने परिवार के एक बेटे को मकान तो दिला दिया, लेकिन किसी को नौकरी तक नहीं मिली. हालात यह है कि आज तक कोई भी अधिकारी परिवार का हाल तक जानने नहीं पहुंचा.

सिर्फ एक को मिला आवास, नौकरी किसी को नहीं: ग्रामीण भोदन बताते हैं, सैठोले कोल के तीन बेटे दयाराम, मल्लूराम, सजीवन और तीन बेटियां थीं. तीनों बेटे और बेटियों का निधन हो चुका है. इन्हीं तीन बेटों में से एक दयाराम के चार बेटे राम जियावन, बऊ, सूर्य लाल और राजा हैं. राजा को ग्राम प्रधान ने आवास दिलाया है, जबकि राम जियावन, बऊ और सूर्यलाल कच्चे मकान में रहते हैं.

मजदूरी कर भरते हैं पेट : राम जियावन की पत्नी देवकली बताती हैं, इसी कच्चे मकान में परिवार रहता है. आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है. परिवार के सभी लोग मजदूरी करते हैं. सुबह होते ही मजदूरी करने घर से चले जाते हैं और रात को लौटते हैं. तब जाकर दो वक्त की रोटी परिवार को मिलती है.

लालगंज थाने में लगे अशोक स्तंभ पर सैठोले कोल का नाम लिखा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

नहीं मिली सरकारी मदद : स्वंत्रता संग्राम सेनानी सैठोले कोल के नाती राजा कोल ने बताया कि लालगंज थाने में लगे अशोक स्तंभ पर बाबा सैठोले कोल का नाम दर्ज है. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. सरकार ने बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार की मदद की, लेकिन हमारी आज तक सुध नहीं ली. कभी कोई सरकारी मदद नहीं मिली. एक बार छानबे के विधायक स्वर्गीय राहुल कोल ने परिवार को बुलाकर सम्मानित किया था. उसके बाद से सभी हमें भूल गए.

प्रशासन का दावा- मिलेगी मदद : वहीं एडीएम अजय कुमार सिंह ने बताया की स्वंत्रता संग्राम सैठोले कोल के परिवार के बारे में जानकारी मिली है. उन्हें लाभ क्यों नहीं मिला, उसके बारे में जानकारी की जा रही है. शासन-प्रशासन से जो लाभ मिलता है वह दिया जाएगा.

अब जानते हैं सैठोले कोल ने कैसे किया था विद्रोह : सैठोले कोल के मन में बचपन से विद्रोह की चिंगारी जल रही थी. अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था. लालगंज के पिछड़े अंचल महुलरिया गांव में हजारों की संख्या में इकठ्ठा कर आदिवासियों की सभा की थी. सैठोले कोल गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ छिपते-छिपाते अलख जगाते रहे. बाद में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया था.

गांव में पैर रखने से भी डरते थे अंग्रेज : जेल से छूटने के बाद आदिवासी समाज को जंगल में इकठ्ठा कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया. जानकारी होते ही अंग्रेजी पुलिस बौखला गई और सैठोले कोल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने लगी. सैठोले कोल पूर्वांचल के इकलौते आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे. सैठोले कोल के गांव में पैर रखने से पहले अंग्रेज सौ बार सोचते थे. यही कारण था लालगंज थाने के सामने अशोक स्तंभ के शिलापट्ट पर रविनंदन दुबे, केदारनाथ तिवारी, शिवधारी पांडेय ,केदारनाथ मालवीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ सैठोले कोल का नाम अंकित है.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता से आकर किया था सम्मानित : 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी मिर्जापुर से गहरा नाता रहा. लालगंज के पतुलखी के रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव मूर्ति दुबे के आग्रह पर ट्रेन से 1939 में कोलकाता से मिर्जापुर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर उतरकर बघ्घी से लालगंज पहुंचे और बापू उपरौंध इंटर कॉलेज के सामने जनसभा की थी. इसी जनसभा में सैठोले कोल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सम्मानित भी किया था. सैठोले कोल का निधन 4 जुलाई 1975 को हुआ था.

यह भी पढ़ें: क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की साधना स्थली रही गोरखपुर जेल की कोठरी; बलिदान से मिली क्रांतिकारियों को प्रेरणा