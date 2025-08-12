ETV Bharat / state

वोट चोरी के आरोप पर भड़के वाराणसी के संत, कहा- सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश, FIR कराएंगे - VARANASI NEWS

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि संत परंपरा के लोगों के आधार और वोटर कार्ड में पिता की जगह गुरु का नाम होता है.

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने जताई नाराजगी.
स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने जताई नाराजगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 9:45 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 10:11 PM IST

वाराणसी : बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) और वोट चोरी को लेकर देश का माहौल गरमाया हुआ है. इसी बीच बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बयान से वाराणसी से संत नाराज हैं. संतों का कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है. अखिल भारतीय संत समिति ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराएगी और चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी.

बता दें, नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वोट चोरी को लेकर एक ट्वीट किया. लिखा- वाराणसी में रामकमल दास जी अपने घर में 43 बेटों के साथ रहते हैं. 13 एक साथ पैदा हुए, बाकियों की उम्र 35 से 49 साल के बीच है. ये मैं नहीं चुनाव आयोग कह रहा है. चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी का ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज होगा. नेहा सिंह ने एक लिस्ट भी शेयर की है.

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि कांग्रेस हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. (Video Credit; ETV Bharat)

इस पर पलटवार करते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा, गुरुगुल के छात्रों, ब्रह्मचारी या संत परंपरा के लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड में पिता की जगह उनके गुरु का नाम होता है. यह सनातन परंपरा है. इसको जाने बिना कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगाकर सनातन परंपरा और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि जब हम संन्यास लेते हैं तो हम अपना घर अपने माता-पिता और अपना सब कुछ छोड़कर सनातन परंपरा में आते हैं. संन्यास की परंपरा में यह स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जब आप गुरुकुल या आश्रम में रहते हैं तो आप की पहचान आपके पिता से नहीं बल्कि आपके गुरु से होती है. योगी आदित्यनाथ ने भी संन्यास ग्रहण करने के बाद अपने पिता का नाम छोड़कर अपने गुरु का नाम अपने आधार कार्ड में डलवाया है.

इसी तरह मेरे और बहुत से संत अपने गुरु का नाम आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में दर्ज करवाते हैं. उन्होंने कहा कि नागा संन्यासियों के साथ भी यह परंपरा है, यदि वह संन्यास लेने के बाद नागा साधु बनते हैं तो वह अपने गुरु का नाम ही अपने वोटर लिस्ट और आधार कार्ड में डलवाते हैं.

उन्होंने कहा कि संतों पर गलत तरीके से वोट डालने का आरोप लगाया जा रहा है. कांग्रेस का यह आरोप सनातन हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने की साजिश है. इस तरह के सुनियोजित प्रयास के खिलाफ अखिल भारतीय संत समिति मुकदमा दर्ज कराएगी. ऐसे में सनातन संस्कृति को बदनाम करने का जो कुचक्र कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए रच रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

