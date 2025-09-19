ETV Bharat / state

गोचर भूमि उपयोग परिवर्तन के खिलाफ संत समाज और गौ भक्त, सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

गोचर भूमि उपयोग परिवर्तन के खिलाफ कलेक्ट्री पर बड़ी संख्या में संत समाज और गौ भक्तों ने धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

Saints and cow lovers meeting collector
कलेक्टर को ज्ञापन देते संत और गौ भक्त (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 8:14 PM IST

बीकानेर: बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2043 पर लोगों का विरोध शुरू हो गया है. दरअसल बीकानेर में प्रस्तावित मास्टर प्लान में बीकानेर शहर और आसपास की 188 गांव की गोचर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर के सामने गौ भक्त और संत समाज के लोग धरने पर बैठे. दिनभर धरने के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

इन पर जताई आपत्ति: गोचर संघ से जुड़े शिव गहलोत ने बताया कि योजना के कई मुख्य बिंदु हैं, जिन पर हमें आपत्ति है. जिसमें नए मास्टर प्लान में बीकानेर के 188 गांवों की समस्त गोचर भूमि को आवासीय और सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्शाया गया है. इसमें विशेष रूप से शरह नथानिया (27,205 बीघा), गंगाशहर (6,800 बीघा) और भीनासर (5,200 बीघा) की ऐतिहासिक गोचर भूमि शामिल है. उन्होंने कहा कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 और राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 स्पष्ट रूप से गोचर भूमि के उपयोग को सीमित करते हैं. शरह नथानिया गोचर, जिसे महाराजा करण सिंह ने 1676 में और महाराजा गंगा सिंह ने 1909 में गौवंश के लिए संरक्षित किया था.

Saints and cow lovers protesting
विरोध प्रदर्शन करते संत और गौ भक्त (ETV Bharat Bikaner)

पर्यावरण और जैव विविधता को खतरा: बीकानेर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित ये गोचर भूमि शहर को ऑक्सीजन प्रदान करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. शरह नथानिया गोचर में हजारों जंगली जानवर और लाखों पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं. आंदोलन के संयोजक शिव गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए प्रशासन को चेताया और कहा कि अगर प्रशासन मांगे नहीं मानेगा, तो ये आंदोलन विशाल रूप लेगा. उन्होंने कहा कि आज का धरना केवल सांकेतिक है, आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

दिया सांकेतिक धरना: शिव बाड़ी मंदिर महंत विमर्शानंद महाराज ने कहा कि गोचर का अर्थ है गायों के लिए. जमीन का प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है. इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. वहीं पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि अभी तो केवल संकेत मात्र धरना दिया है. यदि समय रहते प्रशासन और सरकार ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन झेलना पड़ेगा.

बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोग: धरने में नवलराम महाराज, शिवबाड़ी मंदिर महंत विमर्शानंद महाराज, पूर्व मंत्री डॉ बीडी कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत, उदयरामसर सरपंच प्रतिनिधि हेमंत यादव, बृजरतन किराडू, भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया, भाजपा नेता दुर्गाशंकर व्यास, पार्षद अनूप गहलोत, नंदू सोलंकी, भंवरलाल शामिल हुए. इनके अलावा भाजयुमो अध्यक्ष वेद व्यास, भाजयुमो देहात अध्यक्ष जसराज सिंवर, पीसीसी सचिव रामनिवास कूकना, पूर्व महापौर मकसूद अहमद मौजूद रहे. सभा में पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी का एक ऑडियो सुनाया गया. जिसमें भाटी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है. इसलिए मैं अनुपस्थित रहा और प्रशासन नहीं मानता है, तो हमसब की भागीदारी में व्यापक आंदोलन होगा.

