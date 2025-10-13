'अब मैं स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी मेरी सांस चलेगी'; 11 दिन बाद संत प्रेमानंद ने पदयात्रा कर भक्तों को दिए दर्शन
सोमवार तड़के करीब 4:00 परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से पदयात्रा कर संत प्रेमानंद ने भक्तों को दर्शन दिए.
मथुरा: वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज ने 11 दिन बाद सोमवार को तड़के 4:00 बजे अपने केली कुंज आश्रम से पदयात्रा की और भक्तों को दर्शन दिए. परिक्रमा मार्ग में 100 मीटर चलने के बाद संत प्रेमानंद महाराज फिर से अपने आवास पर चले गए. श्रद्धालुओं से कहा, मैं अब स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी तब तक मेरी सांस चलती रहेगी. राधा नाम का कीर्तन किया करो.
11 दिन से अस्वस्थ थे प्रेमानंद महाराज: करीब 11 दिन से अस्वस्थ होने के कारण संत प्रेमानंद महाराज अपने आवास पर एकांत वार्ता कर रहे थे. सोमवार तड़के करीब 4:00 परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से संत प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले थे.
मात्र 100 मीटर की दूरी चलने के बाद फिर से अपने आवास के लिए रवाना हो गए. संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, राधा का कीर्तन किया करो, जब तक उनकी महिमा रहेगी तब तक मेरी सांसे चलती रहेंगी.
प्रेमानंद महाराज की आवास पर ही होती है डायलिसिस: वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज की वर्ष 2006 से दोनों किडनी खराब हैं, जिसके चलते हर सप्ताह डॉक्टर श्री कृष्णा अपार्टमेंट स्थित उनके आवास पर डायलिसिस करते हैं.
डॉक्टरों ने उनको बाहर निकालने की सलाह नहीं दी है. इसलिए प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम और आवास पर केवल एकांत वार्ता फिलहाल कर रहे हैं. किसी भी वीआईपी और भक्तों के साथ दर्शन वार्ता नहीं की जा रही. इसके चलते ही 11 दिन से पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई थी.
वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पर दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु रोड के किनारे एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते हैं. वहीं राजनेता वीआईपी से लेकर कई बड़ी हस्तियां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दर्शन करने के लिए प्रेमानंद महाराज के आश्रम आ चुके हैं. प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर हैं.
