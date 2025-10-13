ETV Bharat / state

'अब मैं स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी मेरी सांस चलेगी'; 11 दिन बाद संत प्रेमानंद ने पदयात्रा कर भक्तों को दिए दर्शन

मथुरा: वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज ने 11 दिन बाद सोमवार को तड़के 4:00 बजे अपने केली कुंज आश्रम से पदयात्रा की और भक्तों को दर्शन दिए. परिक्रमा मार्ग में 100 मीटर चलने के बाद संत प्रेमानंद महाराज फिर से अपने आवास पर चले गए. श्रद्धालुओं से कहा, मैं अब स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी तब तक मेरी सांस चलती रहेगी. राधा नाम का कीर्तन किया करो.

11 दिन से अस्वस्थ थे प्रेमानंद महाराज: करीब 11 दिन से अस्वस्थ होने के कारण संत प्रेमानंद महाराज अपने आवास पर एकांत वार्ता कर रहे थे. सोमवार तड़के करीब 4:00 परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से संत प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले थे.

मात्र 100 मीटर की दूरी चलने के बाद फिर से अपने आवास के लिए रवाना हो गए. संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, राधा का कीर्तन किया करो, जब तक उनकी महिमा रहेगी तब तक मेरी सांसे चलती रहेंगी.

प्रेमानंद महाराज की आवास पर ही होती है डायलिसिस: वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज की वर्ष 2006 से दोनों किडनी खराब हैं, जिसके चलते हर सप्ताह डॉक्टर श्री कृष्णा अपार्टमेंट स्थित उनके आवास पर डायलिसिस करते हैं.