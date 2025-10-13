ETV Bharat / state

'अब मैं स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी मेरी सांस चलेगी'; 11 दिन बाद संत प्रेमानंद ने पदयात्रा कर भक्तों को दिए दर्शन

सोमवार तड़के करीब 4:00 परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से पदयात्रा कर संत प्रेमानंद ने भक्तों को दर्शन दिए.

Etv Bharat
वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज. (Photo Credit; Kelly Kunj Ashram)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज ने 11 दिन बाद सोमवार को तड़के 4:00 बजे अपने केली कुंज आश्रम से पदयात्रा की और भक्तों को दर्शन दिए. परिक्रमा मार्ग में 100 मीटर चलने के बाद संत प्रेमानंद महाराज फिर से अपने आवास पर चले गए. श्रद्धालुओं से कहा, मैं अब स्वस्थ हूं, राधा रानी जब तक चाहेंगी तब तक मेरी सांस चलती रहेगी. राधा नाम का कीर्तन किया करो.

11 दिन से अस्वस्थ थे प्रेमानंद महाराज: करीब 11 दिन से अस्वस्थ होने के कारण संत प्रेमानंद महाराज अपने आवास पर एकांत वार्ता कर रहे थे. सोमवार तड़के करीब 4:00 परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से संत प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले थे.

मात्र 100 मीटर की दूरी चलने के बाद फिर से अपने आवास के लिए रवाना हो गए. संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, राधा का कीर्तन किया करो, जब तक उनकी महिमा रहेगी तब तक मेरी सांसे चलती रहेंगी.

प्रेमानंद महाराज की आवास पर ही होती है डायलिसिस: वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज की वर्ष 2006 से दोनों किडनी खराब हैं, जिसके चलते हर सप्ताह डॉक्टर श्री कृष्णा अपार्टमेंट स्थित उनके आवास पर डायलिसिस करते हैं.

डॉक्टरों ने उनको बाहर निकालने की सलाह नहीं दी है. इसलिए प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम और आवास पर केवल एकांत वार्ता फिलहाल कर रहे हैं. किसी भी वीआईपी और भक्तों के साथ दर्शन वार्ता नहीं की जा रही. इसके चलते ही 11 दिन से पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई थी.

वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पर दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु रोड के किनारे एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते हैं. वहीं राजनेता वीआईपी से लेकर कई बड़ी हस्तियां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दर्शन करने के लिए प्रेमानंद महाराज के आश्रम आ चुके हैं. प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर हैं.

ये भी पढ़ेंः Watch; संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार, आश्रम पहुंचे संत शरणानंद महाराज को लगाया गले, हुए भावुक

For All Latest Updates

TAGGED:

SAINT PREMANANDA MAHARAJ HEALTHMATHURA NEWSPREMANANDA MAHARAJ PADYATRAUP NEWSSAINT PREMANANDA MAHARAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.