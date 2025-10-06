ETV Bharat / state

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ने 50 साल बाद रचा इतिहास, नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट में पहुंची टीम

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की अंडर-14 हॉकी टीम ने 50 साल बाद नेहरू कप के लिए क्वालीफाई कर इतिहास रचा.

नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट में पहुंची टीम
नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट में पहुंची सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की टीम (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. विद्यालय की अंडर-14 हॉकी टीम ने 50 साल बाद प्रतिष्ठित नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है. जून माह में आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल की टीम ने पंजाब पब्लिक स्कूल, नाभा को 4-0 से हराकर यह सफलता प्राप्त की थी. इस जीत के बाद टीम ने 42वें नेहरू कप में स्थान सुनिश्चित किया.

नई दिल्ली में होगा टूर्नामेंट: प्राचार्य कर्नल अनिलदेव सिंह जसरोटिया और उप-प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव के निर्देशन में टीम आगामी 8 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होने वाले 42वें नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेगी. इस प्रतियोगिता में देश के चुनिंदा विद्यालयों की टीमें ही शामिल होती हैं.

50 साल पहले की तस्वीर
50 साल पहले की तस्वीर (ETV Bharat Chittorgarh)

इसे भी पढ़ें- 69वीं राज्य स्तरीय बाॅस्केटबाॅल प्रतियोगिता, जैसलमेर अकादमी का जलवा, दोनों वर्गों में जीता खिताब

टीम के प्रदर्शन पर गर्व: सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि नेहरू कप भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है. ऐसे मंच पर पहुंचना विद्यालय और पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि जून में हुए मुकाबले में चित्तौड़गढ़ की टीम ने अनुशासन, रणनीति और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया था।

प्राचार्य ने दी बधाई: प्राचार्य कर्नल अनिलदेव सिंह जसरोटिया ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल चयन नहीं बल्कि विद्यालय की खेल-संस्कृति की पुनः स्थापना है. 50 वर्षों बाद टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि अब विद्यालय के छात्र राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

50 साल पुरानी यादें ताजा: नेहरू कप में क्वालीफाई करने को लेकर विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल है. खिलाड़ियों और स्टाफ में उत्साह देखने को मिल रहा है. विद्यालय प्रशासन ने 1973 की टीम और कोच का एक पुराना फोटो भी जारी किया है, जब सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ने पिछली बार नेहरू कप के लिए क्वालीफाई किया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

SAINIK SCHOOL CHITTORGARHSPORTS ACHIEVEMENTअंडर 14 हॉकी टीमNEHRU CUP HOCKEY TOURNAMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.