बस्तर में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री विवाद पर सरकार सख्त: लखन लाल देवांगन

बस्तर में आदिवासियों के जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े विवाद का मुद्दा तूल पकड़ चुका है.

Industries Minister Lakhan Lal Dewangan
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 7:51 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बस्तर में आदिवासियों के जमीन की बिक्री और खरीद को लेकर राज्यपाल रमेन डेका से शिकायत हुई थी. अब इस मुद्दे पर सियासी हंगामा मच गया है. कांग्रेस ने बस्तर में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री और उससे जुड़े विवाद को लेकर मोर्चा खोल दिया है. इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी.

बीजापुर के विधायक ने की थी शिकायत: इस पूरे मुद्दे पर बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने राज्यपाल रमेन डेका से शिकायत की थी. उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि उद्योगपति और भू-माफिया आदिवासियों को लाखों रुपये का लालच देकर उनकी पुश्तैनी जमीन खरीद रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज पर भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है.

मंत्री लखन लाल देवांगन का बयान (ETV BHARAT)

विक्रम शाह मंडावी ने पत्र में क्या जिक्र किया: विधायक विक्रम मंडावी ने राज्यपाल को भेजे पत्र में लिखा है कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में आदिवासियों के जमीन की खरीद-बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है. उन्होंने आगे लिखा है कि बस्तर पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आता है और आदिवासी आदि काल से यहां रह रहे हैं. जमीनों की खरीद-बिक्री करने के लिए उद्योगपति और भू-माफिया जमीन मालिकों को लाखों रुपये का लालच देकर आदिवासियों से पुश्तैनी जमीन खरीद रहे हैं.

जमीन बिक्री पर उद्योग मंत्री का बयान: इस पूरे मुद्दे पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि बस्तर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी की जमीन हड़पने का काम नहीं किया जा रहा है. उनके अनुसार, उद्योग के पास चिन्हित जमीन है और आदिवासियों की जमीन पर पहले से रोक लगी हुई है. आदिवासी के नाम से ही रजिस्ट्री होती है. देवांगन ने कहा कि जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा.

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी की जमीन हड़पने का काम नहीं किया जा रहा है- लखन लाल देवांगन, उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़

बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. यहां जमीन खरीद बिक्री को लेकर उठे विवाद पर सियासी घमासान जारी है. ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर अब सरकार आगे क्या कदम उठाती है.

