साय सरकार गौवंश के संरक्षण में नाकाम, छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए गौठान: कांग्रेस
नारायणपुर में कांग्रेस ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर गौ संरक्षण में फेल होने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 7:20 PM IST
नारायणपुर: कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर गौवंश के संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगा रही है. नारायणपुर जिला कांग्रेस की तरफ से गुरुवार दो अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि देवांगन ने भाजपा सरकार पर गौवंश के संरक्षण में नाकामी का आरोप लगाया. रवि देवांगन ने कहा कि साय सरकार इस मुद्दे पर संवेदनहीन हो गई है.
छत्तीसगढ़ में चिंताजनक स्थिति: रवि देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह चिंताजनक स्थिति है. उन्होंने एक इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश में बीते पौने दो साल में अब तक लगभग 5 लाख गौवंश लापता हो चुके हैं और 2500 से अधिक मवेशियों की मौत भूख या जहरीले पदार्थों के सेवन से हो चुकी है.
कांग्रेस सरकार ने गौठान और गोबर खरीदी जैसी योजनाओं के जरिए लाखों गायों के लिए चारा-पानी और संरक्षण की व्यवस्था थी. सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने इन योजनाओं को बिना किसी जांच-पड़ताल या वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया. भाजपा केवल चुनावी मौसम में गौवंश की याद करती है, लेकिन चुनाव बीतते ही इस मुद्दे को भुला देती है. बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है- रवि देवांगन, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस, नारायणपुर
कांग्रेस का साय सरकार पर हमला: कांग्रेस ने साय सरकार पर अटैक जारी रखा. नारायणपुर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवनाथ उसेंडी ने बीजेपी सरकार से गौवंश सरंक्षण के लिए जल्द प्रभावी योजनाओं को लागू करने की मांग की. कांग्रेस ने साफ किया कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में सड़क से संसद तक आंदोलन होगा.
कांग्रेस पूरे राज्य में गौवंश के संरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. कांग्रेस की तरफ से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर आने वाले समय में इस मुद्दे पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो राजनीतिक घमासान बढ़ सकता है.