ETV Bharat / state

साय सरकार गौवंश के संरक्षण में नाकाम, छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए गौठान: कांग्रेस

नारायणपुर में कांग्रेस ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर गौ संरक्षण में फेल होने का आरोप लगाया है.

CONGRESS LEADER RAVI DEVANGAN
गौवंश पर कांग्रेस के सवाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर गौवंश के संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगा रही है. नारायणपुर जिला कांग्रेस की तरफ से गुरुवार दो अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि देवांगन ने भाजपा सरकार पर गौवंश के संरक्षण में नाकामी का आरोप लगाया. रवि देवांगन ने कहा कि साय सरकार इस मुद्दे पर संवेदनहीन हो गई है.

छत्तीसगढ़ में चिंताजनक स्थिति: रवि देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह चिंताजनक स्थिति है. उन्होंने एक इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश में बीते पौने दो साल में अब तक लगभग 5 लाख गौवंश लापता हो चुके हैं और 2500 से अधिक मवेशियों की मौत भूख या जहरीले पदार्थों के सेवन से हो चुकी है.

गौवंश पर राजनीति (ETV BHARAT)

कांग्रेस सरकार ने गौठान और गोबर खरीदी जैसी योजनाओं के जरिए लाखों गायों के लिए चारा-पानी और संरक्षण की व्यवस्था थी. सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने इन योजनाओं को बिना किसी जांच-पड़ताल या वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया. भाजपा केवल चुनावी मौसम में गौवंश की याद करती है, लेकिन चुनाव बीतते ही इस मुद्दे को भुला देती है. बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है- रवि देवांगन, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस, नारायणपुर

कांग्रेस का साय सरकार पर हमला: कांग्रेस ने साय सरकार पर अटैक जारी रखा. नारायणपुर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवनाथ उसेंडी ने बीजेपी सरकार से गौवंश सरंक्षण के लिए जल्द प्रभावी योजनाओं को लागू करने की मांग की. कांग्रेस ने साफ किया कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में सड़क से संसद तक आंदोलन होगा.

कांग्रेस पूरे राज्य में गौवंश के संरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. कांग्रेस की तरफ से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर आने वाले समय में इस मुद्दे पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो राजनीतिक घमासान बढ़ सकता है.

छत्तीसगढ़ में 5 लाख गौवंश लापता, 2500 से ज्यादा की मौत, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप

छत्तीसगढ़ में गौमाता को "राज्यमाता" घोषित करने की मांग, गौसेवकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

कवर्धा में गौवंशों की अनदेखी पर जनता का गुस्सा, नगर पालिका दफ्तर पर किया प्रदर्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

SAI GOVTCONGRESS LEADER RAVI DEVANGANछत्तीसगढ़ में गौवंशछत्तीसगढ़ में गौठान योजनाCOW PROTECTION IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.