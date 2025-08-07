Essay Contest 2025

एससी विकास प्राधिकरण की मीटिंग, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हुए कई बड़े ऐलान - SAI GOVT DECISION FOR SC CATEGORY

जांजगीर चांपा में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए.

एससी विकास प्राधिकरण की मीटिंग (ETV BHARAT)
Published : August 7, 2025 at 7:21 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 7:57 PM IST

जांजगीर चांपा: बिलासपुर संभाग के अहम शहर जांजगीर चांपा में गुरुवार को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की अहम मीटिंग हुई. इस बैठक में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे. सीएम के अलावा इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष खुशवंत साहेब भी शामिल हुए.

फंड बढ़ाने का ऐलान: इस मीटिंग में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया. इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों और शहरों में नालंदा परिसर बनाने की घोषणा भी की गई. सीएम साय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना के अनुरूप राज्य में काम हुए हैं.

एससी विकास प्राधिकरण की मीटिंग (ETV BHARAT)

गिरौधपुरी का होगा विकास: अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की मीटिंग में गिरौधपुरी के विकास कार्यों पर चर्चा हुई. इसके लिए 2 करोड़ रुपये के राशि की घोषणा की गई.

CM Vishnudev Sai in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक के अन्य फैसले: इस मीटिंग में जो अहम फैसले लिए गए उसकी जानकारी इस प्रकार है.

  1. प्राधिकरण के माध्यम से एससी समाज का समुचित विकास के लिए प्रयास करेंगे.
  2. प्राधिकरण के लिए बजट 50 करोड़ के स्थान पर 75 करोड़ बढ़ाने की स्वीकृति दी
  3. बाबा गुरु घासीदास बाबा के तपोस्थली गिरौधपुरी में 2 करोड रुपए के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे.
  4. एससी बच्चों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए 50 लाख रुपए के फंड की व्यवस्था की गई.
  5. सभी जिला मुख्यालय और मुख्य शहरों में नालंदा परिषद बनाए जाएंगे
  6. एससी बच्चे पायलट बने, इसके लिए इसके लिए प्रत्येक साल 5 बच्चों को 15 -15 लाख रुपए का दिया जाएगा
  7. प्राधिकरण अंतर्गत लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार गंभीर है ताकि लगभग 40 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने के प्रबंध किए जाएंगे.
  8. जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जैतखाम लकड़ी या सीमेंट से ही बनाए जाएंगे.

कांग्रेस पर सीएम साय का पलटवार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस द्वारा बिजली बिल हाफ करने की मांग पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली बिल मुफ्त करने की दिशा में कार्ययोजना बनाई है. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए 2 किलो वाट मे 60 हजार रूपये कि सब्सिडी दी है. वहीं राज्य सरकार ने 30 हजार सब्सिडी देने की योजना बनाई है. इस योजना से सबके घर बिजली उत्पादन होगा और बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी.

कांग्रेस सरकार के समय सड़कों का हुआ बंटाधार: उन्होंने प्रदेश के खस्ताहाल सड़को के लिए पूर्व के कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया.उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच साल के कार्यकाल मे थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो सड़कों की ये स्थिति नहीं बनती. हमारी सरकार ने डेढ़ साल के अंदर सड़कों को सुधारने की दिशा में काम तेज कर दिया है.

