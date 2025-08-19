ETV Bharat / state

साय सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, केंद्र के बराबर मिलेगा 55 फीसदी - SAI GOVERNMENT HIKE DA

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को साय सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए केंद्र के बराबर किया है.

Sai Government hike DA 2 percent
2 फीसदी बढ़ाया राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है.साय सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 2 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.जो केंद्र सरकार के बराबर होगा.फिलहाल राज्य सरकार 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही थी. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने 55 प्रतिशत डीए देने का वादा किया था.जिसे अब पूरा किया गया है.

लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे मांग : आपको बता दें कि लंबे समय से राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए की मांग कर रहे थे. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे. कई बार डीए को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बात नहीं बनीं.लेकिन अब साय सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उनकी ये मांग पूरी की है. वित्त विभाग के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अगले वेतन और पेंशन बिल में ही मिलना शुरू हो जाएगा.

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा असर : राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिकी पर भी सकारात्मक असर डालेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है.साय सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 2 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.जो केंद्र सरकार के बराबर होगा.फिलहाल राज्य सरकार 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही थी. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने 55 प्रतिशत डीए देने का वादा किया था.जिसे अब पूरा किया गया है.

लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे मांग : आपको बता दें कि लंबे समय से राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए की मांग कर रहे थे. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे. कई बार डीए को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बात नहीं बनीं.लेकिन अब साय सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उनकी ये मांग पूरी की है. वित्त विभाग के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अगले वेतन और पेंशन बिल में ही मिलना शुरू हो जाएगा.

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा असर : राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिकी पर भी सकारात्मक असर डालेगा.

20 साल की सेवा फिर भी खतरे में नौकरी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का दर्द, आखिर क्यों हो रहा बड़ा आंदोलन

साय कैबिनेट विस्तार, राज्यपाल डेका का इशारा! कहा- कुछ तो होने वाला है

विज्ञान के सवाल पर इतिहास का जवाब, ऐसे चल रही है साय सरकार

For All Latest Updates

TAGGED:

HIKE DA 2 PERCENT FOR EMPLOYEESEQUAL TO CENTRAL EMPLOYEESसाय सरकारमहंगाई भत्ताSAI GOVERNMENT HIKE DA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.