साय सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, केंद्र के बराबर मिलेगा 55 फीसदी - SAI GOVERNMENT HIKE DA

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है.साय सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 2 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.जो केंद्र सरकार के बराबर होगा.फिलहाल राज्य सरकार 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही थी. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने 55 प्रतिशत डीए देने का वादा किया था.जिसे अब पूरा किया गया है.

लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे मांग : आपको बता दें कि लंबे समय से राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए की मांग कर रहे थे. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे. कई बार डीए को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बात नहीं बनीं.लेकिन अब साय सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उनकी ये मांग पूरी की है. वित्त विभाग के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अगले वेतन और पेंशन बिल में ही मिलना शुरू हो जाएगा.

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा असर : राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिकी पर भी सकारात्मक असर डालेगा.