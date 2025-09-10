विश्व शांति, करुणा और मानवता के लिए मिलेगा साईं बाबा पीस अवार्ड, अमेरिका में एक कार्यक्रम में हुई घोषणा
अब ‘साईं बाबा पीस अवॉर्ड्स’ दिए जायेंगे. पुरस्कार विश्व शांति, करुणा और मानवता सेवा के लिए वैश्विक स्तर पर दिया जायेगा.
Published : September 10, 2025 at 8:54 PM IST
चंडीगढ़: राष्ट्रीय प्रेस क्लब, वॉशिंगटन डी.सी. में पहली बार एक भारतीय आध्यात्मिक स्वर गूंजा. कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ निवासी औशिम खेतरपाल ने ‘साईं बाबा पीस अवॉर्ड्स’ की घोषणा की. यह सम्मान विश्व शांति, करुणा और मानवता को समर्पित है. यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार का आध्यात्मिक वर्जन होगा.
कई प्रमुख हस्तियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्साः कार्यक्रम में हार्वर्ड स्कॉलर और दो बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित रहे बार्ट एस. फिशर, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस स्ट्रेटेजिस्ट सह समाजसेवी डॉ. संजना जॉन सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थीं. इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ बातचीत और विशेष पॉडकास्ट का भी आयोजन किया गया.
मानवीय सेवा के लिए विशेष साइटेशन सम्मानः खेतरपाल का यह दौरा महज एक अमरीकी यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता को वैश्विक कूटनीति से जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है. अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वे भारतीय दूतावास वॉशिंगटन डी.सी. भी गए. उन्हें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी और मानवीय सेवा के लिए विशेष साइटेशन से सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम में 900 हस्तियों ने लिया हिस्साः न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक समारोह में 900 से अधिक उद्यमियों, समाजसेवियों और जानी-मानी हस्तियों ने भाग लिया. यहां खेतरपाल ने कहा कि “साईं बाबा की शिक्षाएं-श्रद्धा और सबुरी-आज की दुनिया में शांति और एकता की सबसे बड़ी आवश्यकता हैं.” विशेष रूप से, संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस हॉल में आगामी महीनों में साईं बाबा पीस अवॉर्ड्स आयोजित करने का निमंत्रण उन्हें प्रदान किया गया है.
साईं बाबा पीस अवॉर्ड्स के बारे मेंः इन अवॉर्ड्स का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है, जो श्रद्धा, करुणा, सत्य और सेवा के माध्यम से मानवता को जोड़ने का कार्य करते हैं. इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर एक ऐसी विरासत स्थापित करना है, जो राजनीति से परे जाकर आत्मा और अंतरात्मा की आवाज बने.