साहिबाबाद मंडी में साल भर में आता है 2.5 लाख क्विंटल सेब, तुर्की और न्यूजीलैंड से होता है आयात - TURKISH APPLES BOYCOTT IN GHAZIABAD

साहिबाबाद मंडी में तुर्की के सेब का बहिष्कार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 15, 2025 at 4:32 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 5:22 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की साहिबाबाद फल और सब्जी मंडी में हर साल तकरीबन ढाई लाख कुंतल सेब आता है, जिसमें से अधिकतर से भारत के हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आता है. भारत में सेब का सीजन समाप्त होने के बाद साहिबाबाद मंडी में तुर्की और न्यूजीलैंड से भी सेब आता है. हालांकि, साहिबाबाद सब्जी मंडी में तुर्की और न्यूजीलैंड से आने वाले सेब की मात्रा भारतीय सेब की तुलना में बेहद कम होती है. फिलहाल साहिबाबाद मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है. व्यापारियों का कहना है कि अब तुर्की से सेब नहीं लाया जाएगा. भारत पाक तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था. सेब न लेने से तुर्की को आर्थिक नुकसान होगा. गाजियाबाद साहिबाबाद मंडी (ETV Bharat)

