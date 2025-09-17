ETV Bharat / state

बूढ़ी बेबस आखें देखती रही त्रासदी, मलबे में दबे जवान, दुधमुहे बच्चे की खेत में गुजरी रात

धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा के 5 किलोमीटर ऊपर कार्लीगाड़-मजयाड़ा में जब बादल फटा तो कई जिंदगियां भी उजड़ गई. बादल फटने के बाद बुजुर्ग बिजमा ने 6 महीने के बच्चे के साथ खेत में रात गुजारी. इस हादसे में कुछ बुजुर्गों ने अपने जवान बच्चों को भी खोया. इन बुजुर्गों ने ईटीवी भारत के साथ अपनी बूढ़ी आखों से त्रासदी का जो रूप देखा, उसे विस्तार से साझा किया.

देहरादून शहर के मालदेवता, सहस्रधारा, मजयाडा, कार्लीगाड आदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा. मौजूदा स्थिति में हमने पाया कि इस पूरे इलाके में काफी नुकसान हुआ है. सोमवार रात आई इस आपदा का केंद्र बिंदु कार्लीगाड़ गांव था.

यह सहस्रधारा पर्यटक स्थल से तकरीबन 5 किलोमीट ऊपर घाटी की तरफ है. इस घटना से, मजयाडा, कार्लीगाड सहित सहस्त्रधारा और मालदेवता में भी भारी नुकसान हुआ है. मजयाडा में तीन लोग मलबे में दबे होने और एक व्यक्ति लापता होना बताया गया. यहां कुछ आवासीय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र को नुकसान हुआ. 13 दुकान, 8 होटल, 3 रेस्टोरेंट्स को भी नुकसान हुआ है. सहस्रधारा-कार्लीगाड़ मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण 9 से अधिक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है.

कार्लीगाड, मजयाडा के अलावा नदियों के दोनों तरफ मौजूद तकरीबन आधा दर्जन गांव में लोगों पर अब नदी का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के चलते जान पर बनाई है. जिसके चलते गांव से लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर आ रहे हैं. अपनी गोद में 6 महीने का बच्चा लिए बिजमा ने बताया रात को जब भीषण त्रासदी आई तो उसके बाद बहुत तेज पानी आने लगा. उनके घर में पानी भरने लगा. इसके बाद उन्होंने केवल अपने बच्चों को उठाया और बिना किसी सामान के वह अपने घर से निकल गई. उनके साथ उनके पति थे. उन्होंने बताया रात बहुत ज्यादा थी, कहीं जा नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने नदी से दूर जाकर एक खेत में सुरक्षित स्थान पर पूरी रात बिताई.