बूढ़ी बेबस आखें देखती रही त्रासदी, मलबे में दबे जवान, दुधमुहे बच्चे की खेत में गुजरी रात
सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद आपदा की आफत आई. इस आपदा की आफत की सबकी अपनी अपनी कहानी है.
धीरज सजवाण की रिपोर्ट
देहरादून: पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा के 5 किलोमीटर ऊपर कार्लीगाड़-मजयाड़ा में जब बादल फटा तो कई जिंदगियां भी उजड़ गई. बादल फटने के बाद बुजुर्ग बिजमा ने 6 महीने के बच्चे के साथ खेत में रात गुजारी. इस हादसे में कुछ बुजुर्गों ने अपने जवान बच्चों को भी खोया. इन बुजुर्गों ने ईटीवी भारत के साथ अपनी बूढ़ी आखों से त्रासदी का जो रूप देखा, उसे विस्तार से साझा किया.
देहरादून शहर के मालदेवता, सहस्रधारा, मजयाडा, कार्लीगाड आदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा. मौजूदा स्थिति में हमने पाया कि इस पूरे इलाके में काफी नुकसान हुआ है. सोमवार रात आई इस आपदा का केंद्र बिंदु कार्लीगाड़ गांव था.
कार्लीगाड, मजयाडा के अलावा नदियों के दोनों तरफ मौजूद तकरीबन आधा दर्जन गांव में लोगों पर अब नदी का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के चलते जान पर बनाई है. जिसके चलते गांव से लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर आ रहे हैं. अपनी गोद में 6 महीने का बच्चा लिए बिजमा ने बताया रात को जब भीषण त्रासदी आई तो उसके बाद बहुत तेज पानी आने लगा. उनके घर में पानी भरने लगा. इसके बाद उन्होंने केवल अपने बच्चों को उठाया और बिना किसी सामान के वह अपने घर से निकल गई. उनके साथ उनके पति थे. उन्होंने बताया रात बहुत ज्यादा थी, कहीं जा नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने नदी से दूर जाकर एक खेत में सुरक्षित स्थान पर पूरी रात बिताई.
मेरे गांव पेटेरू के घर में अचानक से रात को मलबा आ गया. इस वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा है. हमारा छोटा बच्चा है. परेशानी बहुत है, लेकिन मजबूरी है कि अब जाना ही पड़ेगा. अभी फिलहाल वह पास के एक रिसॉर्ट में अपने जानने वाले के पास जा रहे हैं. आगे क्या होगा? घर से मलबा कब हटाया जाएगा? हटाया भी जाएगा या नहीं और उनका अब आगे का आशियाना कहां होगा? इस बारे में क्या होगा?
बिजमा के पति वीर सिंह
इसी क्षेत्र में एक और आपदा प्रभावित महिला गीत ने बताया-
घर पूरी तरह से मलबे से भर गया है. चारों तरफ पानी ही पानी है. अब मेरे पास कोई घर नहीं है. हमें ठीक से मालूम नहीं है कि आगे किस तरह से अपनी नई शुरुआत करेंगे. रात को जब बहुत ज्यादा मलबा आया, पानी भरा तो सारे लोगों ने एक पुराने घर में मदद ली. पूरी रात वहीं बीती. सुबह होने पर जब थोड़ा मदद मिली तो वहां से बाहर निकले.
कृपाल सिंह कार्लीगाड़ के बिल्कुल सामने मौजूद मजयाडा के बुजुर्ग निवासी हैं. आपदा की पिछली काली रात की उदासी आसानी से उनकी आंखों में देखी जा सकती है. कृपाल सिंह ने बताया-
सोमवार रात 10:00 बजे से बारिश तेज हो गई. मूसलाधार बारिश धीरे-धीरे इतनी तेज होने लगी की पानी के मोटे-मोटे धारे चलने लगे. उनके सामने सामने तीन आदमी मलबे में दब गए. एक व्यक्ति पानी में बह गया.
कृपाल सिंह ने बताया जो तीन लोग मलबे में दबे हैं उनमें से एक इस गांव का स्थानीय निवासी है. दो लोग बाहर से आकर यहां पर मजदूरी करने वाले थे.
दूसरे कृपाल सिंह ने इस आपदा में अपने भतीजे को खो दिया है. उन्होंने कहा-
भाई का लड़का इस हादसे में अब नहीं रहा. वह घर पर ही था. मलबा भी घर के बगल से अचानक आया. संभलने तक का मौका नहीं मिला. मेरे पर अब कुछ नहीं बचा है.
एक और बुजुर्ग ने बताया ऐसा हादसा 2011 में हुआ था, मगर तब इतना नुकसान नहीं हुआ था. इस समय हालात ज्यादा खराब हैं. उन्होंने कहा दो मुख्य गांवों के अलावा और भी कई जगहों पर लोग प्रभावित हुए हैं. इस तरह से इस पूरी आपदा में तकरीबन 300 परिवार प्रभावित हुए हैं.
