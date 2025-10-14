सहसपुर में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष का छात्र लापता, कोट नदी से बरामद हुआ शव
प्रथम दृष्टया आयुष की मृत्यु ऊपर गीली पहाड़ी से फिसलकर पत्थरों पर गिरने के कारण होना प्रतीत हो रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2025 at 7:15 AM IST
विकासनगर: सहसपुर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के गुमशुदा छात्र आयुष दयाल का शव कोट नदी से बरामद हुआ है. पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में लिया. जिसके बाद शव को निकालकर पंचायतनामा ,पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए मोर्चरी विकासनगर भेजा गया है.
12अक्टूबर को विधान कुमार ,नितेश कुमार गौरव ,अभय चौहान ,आयुष दयाल भद्राज मंदिर दर्शन के लिए ट्रैकिंग के लिए निकले थे. जिसमें आयुष दयाल पुत्र राकेश दयाल उम्र करीब 19 वर्ष मूल निवासी रेलवे हरथला कालोनी चन्द्रनगर थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश आधे रास्ते मे रुक गया था. वह वापस जाने को कहकर वापस मुड़ गया था. बाकी अन्य 3 छात्र भद्राज मंदिर चले गए. .वापसी पर आयुष रास्ते पर उनको नहीं मिला. नीचे आने पर रास्ते पर उसकी स्कूटी जहां खड़ी थी वहीं मिली. वह वापस भी नहीं पंहुचा. इस संबंध में उन्होंने कोतवाली सहसपुर पर आकर सूचना दी. जिसके बाद तत्काल पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रात को सर्च अभियान चलाया. रात अधिक होने के कारण 13 अक्टूबर को सुबह पुलिस टीम और गुमशुदा के परिजनों और स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ को मौके पर बुलाकर संयुक्त ऑपरेशशन चलाया गया. सर्च अभियान के दौरान शाम को गुमशुदा छात्र आयुष दयाल का शव कोटनदी कोटपुल के पास कोटी ढलानी से बरामद हुआ.
कोतवाली सहसपुर के प्रभारी शंकर सिह बिष्ट ने बताया की प्रथम दृष्टया आयुष की मृत्यु ऊपर गीली पहाड़ी से फिसलकर पत्थरों पर गिरने के कारण होना प्रतीत हो रही है. शव को मौके से निकालकर पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए मोर्चरी विकासनगर भेजा जा रहा है .इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही ,जांच की जा रही है.
