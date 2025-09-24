ETV Bharat / state

शिवालिक पर्वतमाला की गोद में बसा यह भव्य सिद्धपीठ; जानिए कैसे पड़ा शाकंभरी देवी मंदिर का नाम

महंत सहजानंद ब्रह्मचारी बताते हैं, कि देवताओं ने मां शताक्षी देवी के नाम से आराधना की. मां ने प्रसन्न होकर लोक कल्याण किया.

शिवालिक की गोद में बसा देवी का भव्य मंदिर.
शिवालिक की गोद में बसा देवी का भव्य मंदिर.
Published : September 24, 2025 at 12:08 PM IST

सहारनपुर: शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही सहारनपुर स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. मां वैष्णो देवी सिद्धपीठ के बाद उत्तर भारत में दूसरा सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी का सिद्धपीठ है. वैसे तो यहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में देश भर से लाखों श्रद्धालु माता शाकंभरी देवी का दर्शन करने पहुंचते हैं.

शंकराचार्य आश्रम के महंत सहजानंद आचार्य बताते हैं, कि शाक वाली माता की महिमा अपरंपार है. नवरात्रि में उनके दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है. शिवालिक की छोटी पहाड़ियों के बीच बसे मां शाकंभरी देवी मंदिर को ब्रह्म पुराण में सिद्धपीठ कहा गया है. इस क्षेत्र को भगवती शताक्षी और पंचकोसी सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा कहा जाता है, कि देवी सती का सिर इसी क्षेत्र में गिरा था. इसलिए इस मंदिर की गणना देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में होती है. ऐसी मान्यता है, कि उत्तर भारत की 9 देवियों की प्रसिद्ध यात्रा मां शाकंभरी देवी के दर्शन के बिना अधूरी है.

जानिए कैसे पड़ा शाकंभरी देवी का नाम. (Video Credit: ETV Bharat)

मुख्यालय से 50 किमी दूर मंदिर: सहारनपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पुत्र शिवालिक की छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित मां शाकंभरी देवी का मंदिर मां शाकंभरी को समर्पित है. मान्यता है कि मां शाकुंभरी देवी का यह मंदिर उत्तर भारत के नौ सिद्धपीठों में दूसरा सबसे पवित्र सिद्धपीठ है. मां शाकंभरी को शाक वाली माता के नाम से भी जाना जाता है.

यहां देवी मां के चार स्वरूप स्थापित हैं. मां शाकुंभरी देवी, मां शताक्षी देवी, मां भीमा देवी और मां बारंभरी देवी. यहां पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन कर धार्मिक लाभ उठाते हैं. सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के बीच बने जगत जननी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के इस भव्य मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

भूरा देव दर्शन की परंपरा: खास बात यह है, कि मां शाकंभरी के दर्शन करने से पहले भूरा देव के दर्शन करने होते हैं. ऐसी किंवदंती है, कि भूरा देव के दर्शन किए बिना मां शाकंभरी देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है. इसके बाद मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने के बाद भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. शारदीय नवरात्रि आते ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग मां शाकंभरी देवी के दर्शन को पहुंच रहे हैं.

कैसे पड़ा शाकंभरी देवी का नाम: शंकराचार्य आश्रम के महंत सहजानंद आचार्य बताते हैं, कि देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में महाबली दैत्य रुरु का दुर्गम नाम का एक पुत्र था. दुर्गमसुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके चारों वेदों पर अधिकार कर लिया. तब ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया. ब्राह्मणों के धर्महीन होने के कारण यज्ञ-अनुष्ठान बंद हो गए.

इससे देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी. भयंकर अकाल पड़ा और किसी भी जीव को पानी नहीं मिल रहा था. पानी के अभाव में वनस्पतियां मुरझा गईं. सभी प्राणी भूख-प्यास से मरने लगे. दुर्गमसुर ने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया। देवता पराजित हुए और दुर्गमसुर के अत्याचारों से व्यथित होकर देवता शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में छिप गए.

देवताओं ने मां जगदंबा की स्तुति की, इसके बाद मां जगदंबा प्रकट हुईं. संसार की दुर्दशा देखकर मां जगदंबा का हृदय द्रवित हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. मां के शरीर पर 100 आंखें प्रकट हुईं. शत नैना देवी की कृपा हुई और पूरे विश्व में वर्षा हुई, जिससे नदियां और तालाब जल से भर गए.

मां ने भक्तों का किया कल्याण: महंत सहजानंद ब्रह्मचारी बताते हैं, कि उस समय देवताओं ने मां शताक्षी देवी के नाम से आराधना की. जब मां ने पर्वत की ओर देखा, तो सबसे पहले सरल नामक एक कंद निकला. इस दिव्य रूप में मां की शाकंभरी देवी के रूप में पूजा की गई. मां शाकंभरी देवी ने शताक्षी और भीमादेवी के रूप में प्रकट होकर असुर राक्षस का वध किया. बाढ़ का पानी कम हुआ और किसानों के खेतों में फल और सब्जियां उगने लगीं. स्थानीय किसानों ने मां को प्रसाद के रूप में सब्जियां चढ़ाईं. तभी से इस स्थान का नाम शाकंभरी देवी पड़ा.

देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु: महंत सहजानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि एक सप्ताह पहले शाकंभरी देवी नदी में बाढ़ आ गई थी. बावजूद इसके माता के भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. नवरात्रि में पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और मां को नारियल और चुनरी चढ़ाकर धार्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं. मां के दर्शन के लिए आए हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मां के दरबार में लगी हुई हैं.

सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के बीच बने जगत जननी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के इस भव्य मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है. मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

इस बार भी देवी मां के इन पावन नवरात्रों में प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं. जो भी सच्चे मन से मां के दर्शन कर मनोकामना मांगता है, मां के आशीर्वाद से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. जो भी मां के दरबार में आता है, मां उसकी झोली भर देती हैं. जय माता दी के गूंजते जयकारों के बीच मां शाकंभरी देवी का दरबार भक्तों से खचाखच भरा है. श्रद्धालुओं का कहना है, कि नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं.

