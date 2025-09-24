ETV Bharat / state

शिवालिक पर्वतमाला की गोद में बसा यह भव्य सिद्धपीठ; जानिए कैसे पड़ा शाकंभरी देवी मंदिर का नाम

शिवालिक की गोद में बसा देवी का भव्य मंदिर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

September 24, 2025

सहारनपुर: शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही सहारनपुर स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. मां वैष्णो देवी सिद्धपीठ के बाद उत्तर भारत में दूसरा सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी का सिद्धपीठ है. वैसे तो यहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में देश भर से लाखों श्रद्धालु माता शाकंभरी देवी का दर्शन करने पहुंचते हैं. शंकराचार्य आश्रम के महंत सहजानंद आचार्य बताते हैं, कि शाक वाली माता की महिमा अपरंपार है. नवरात्रि में उनके दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है. शिवालिक की छोटी पहाड़ियों के बीच बसे मां शाकंभरी देवी मंदिर को ब्रह्म पुराण में सिद्धपीठ कहा गया है. इस क्षेत्र को भगवती शताक्षी और पंचकोसी सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा कहा जाता है, कि देवी सती का सिर इसी क्षेत्र में गिरा था. इसलिए इस मंदिर की गणना देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में होती है. ऐसी मान्यता है, कि उत्तर भारत की 9 देवियों की प्रसिद्ध यात्रा मां शाकंभरी देवी के दर्शन के बिना अधूरी है. जानिए कैसे पड़ा शाकंभरी देवी का नाम. (Video Credit: ETV Bharat) मुख्यालय से 50 किमी दूर मंदिर: सहारनपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पुत्र शिवालिक की छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित मां शाकंभरी देवी का मंदिर मां शाकंभरी को समर्पित है. मान्यता है कि मां शाकुंभरी देवी का यह मंदिर उत्तर भारत के नौ सिद्धपीठों में दूसरा सबसे पवित्र सिद्धपीठ है. मां शाकंभरी को शाक वाली माता के नाम से भी जाना जाता है. यहां देवी मां के चार स्वरूप स्थापित हैं. मां शाकुंभरी देवी, मां शताक्षी देवी, मां भीमा देवी और मां बारंभरी देवी. यहां पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन कर धार्मिक लाभ उठाते हैं. सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के बीच बने जगत जननी सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के इस भव्य मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. भूरा देव दर्शन की परंपरा: खास बात यह है, कि मां शाकंभरी के दर्शन करने से पहले भूरा देव के दर्शन करने होते हैं. ऐसी किंवदंती है, कि भूरा देव के दर्शन किए बिना मां शाकंभरी देवी का दर्शन अधूरा माना जाता है. इसके बाद मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने के बाद भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. शारदीय नवरात्रि आते ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग मां शाकंभरी देवी के दर्शन को पहुंच रहे हैं. कैसे पड़ा शाकंभरी देवी का नाम: शंकराचार्य आश्रम के महंत सहजानंद आचार्य बताते हैं, कि देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में महाबली दैत्य रुरु का दुर्गम नाम का एक पुत्र था. दुर्गमसुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके चारों वेदों पर अधिकार कर लिया. तब ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया और चारों ओर हाहाकार मच गया. ब्राह्मणों के धर्महीन होने के कारण यज्ञ-अनुष्ठान बंद हो गए.