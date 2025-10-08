ETV Bharat / state

गैंग बनाकर किन्नर ने खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी; प्रशासन ने 2.74 करोड़ के नौ प्लॉट, मकान और स्कूटी कुर्क की

सहारनपुर: शाहिद उर्फ पूजा किन्नर ने अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदी थी. बुधवार को जिला प्रशासन ने ढोल-नगाड़ों और मुनादी कर संपत्ति पर जब्ती का बोर्ड लगा दिया. शाहिद उर्फ पूजा किन्नर के खिलाफ थाना कुतुबशेर में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

नेग के नाम पर 21 से 51 हजार रुपये वसूलते थे: सहारनपुर में शाहिद उर्फ पूजा ने किन्नरों का एक गिरोह बनाया था. गिरोह शादी ब्याह और लड़का होने पर बधाई के नाम पर लोगों से 21 से 51 हजार रुपये तक नेग के नाम पर वसूलते थे. जो लोग रकम नहीं देते थे, उनको बद्दुआ के नाम पर डराते थे. कई बार नवजात बच्चे को साथ ले जाने की धमकी भी देते थे. इस तरह शाहिद उर्फ पूजा किन्नर ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद ली थी.

नौ प्लॉट, एक मकान और दो स्कूटी जब्त: बुधवार को तहसीलदार जसविंदर सिंह और एसपी सिटी व्योम बिंदल संपत्ति जब्त करने के लिए मौके पर पहुंचे. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि शाहिद उर्फ पूजा किन्नर के खिलाफ थाना कुतुबशेर में गैंगस्टर के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में उसके पास 2.74 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पाई गई. इनमें वर्धमान कॉलोनी में 9 प्लॉट, एक मकान और दो स्कूटी शामिल हैं.