सहारनपुर विकास प्राधिकरण का JE 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार, नक्शा पास करने के लिए ले रहा था पैसा

सहारनपुर: एंटी करप्शन टीम ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण के JE रविंद्र श्रीवास्तव और मेट वैभव को 50 हज़ार रुपयों की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. दोनों एंटी करप्शन की टीम थाना सदर बाजार लेकर पहुंची, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. एंटी करप्शन की कार्रवाई के बाद सहारनपुर विकास प्राधिकरण में हड़कंप मचा हुआ है.

वर्धमान कालोनी निवासी युवक मयंक पांडे ने बताया कि वह 100 वर्ग गज में दो कमरों का मकान बना रहें है. जो कि नक्शा पास श्रेणी से बाहर है. इसके इसके सहायक अभियंता रविंद्र श्रीवास्तव और मेट वैभव ने उस पर नक्शा पास कराने का दबाव बनाते आ रहे थे. इतना ही नहीं नक्शा पास नहीं कराने पर एक लाख रूपये की रिश्वत मांग रहे थे. मयंक ने बताया कि जब उसने शासनदेश दिखाये तो उन्होंने उसके निर्माण को सीज करने की धमकी देनी शुरू कर दी. जेई ने मेट के माध्यम से एक लाख रूपये मांगे थे. जिसमे से उसने 50 हजार रूपये शनिवार को देने की बात कही. जबकि बाकी 50 हजार बाद में देने का वादा कर लिया. जेई रविंद्र श्रीवास्तव और मेट वैभव उस पर पैसे जल्दी देने का दबाव बनाने लगे. इससे तंग आकर एंटी करप्शन की शिकायत कर दी.