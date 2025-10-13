ETV Bharat / state

रील बनाना पड़ा महंगा: सहारनपुर में बीच बाजार स्पाइडर मैन बन की उछल-कूद, पुलिस ने पहुंचाया हवालात

एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं के बीच अश्लील रील बनाने के आरोप में यूट्यूबर को किया गिरफ्तार.

saharanpur deoband spider man arrested market making mobile reels women
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (saharanpur police.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: देवबंद में एक युवक को स्पाइडर-मैन का मुखौटा पहनकर रील बनाना महंगा पड़ गया. एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं के बीच अश्लील रील बनाने के आरोप में यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक रील बनाने के चक्कर में आरोपी युवक स्पाइडर-मैन का मुखौटा लगाकर महिलाओं के पीछे अचानक पहुंचकर उछलकूद और अश्लील हरकतें करने लगा. पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने 24 घंटे बाद ही युवक को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के मुताबिक थाना देवबंद के गांव बहादुरपुर निवासी बंटी सोशल मीडिया के लिए रील बनाता है. खुद को वायरल करने के चक्कर मे बंटी न सिर्फ मर्यादा भूल गया बल्कि अश्लील रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा. पुलिस के मुताबिक बंटी स्पाइडरमैन का मुखौटा लगाकर राह चलती महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रील बनाने लगा. वह कभी महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसता और उनके साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता.

आरोप है कि उसकी इन हरकतों से आसपास की महिलाएं और युवतियां काफी परेशान थीं. इसकी शिकायत एंटी रोमियो टीम से की गई थी. रविवार को एंटी रोमियो टीम ने गांव बहादुरपुर में बंटी को स्पाइडर मैन का मुखौटा पहनकर महिलाओं पर फब्तियां कसते हुए रंगे हाथ दबोच लिया.


थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी बंटी स्पाइडरमैन का मुखौटा लगाकर वीडियो बनाता था. उससे काफी महिलाएं परेशानी थी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SAHARANPUR NEWSDEOBAND NEWSसहारनपुर न्यूजस्पाइडर मैनSAHARANPUR SPIDER MAN ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.