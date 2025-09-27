ETV Bharat / state

I LOVE MOHAMED पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मोहब्बत का माहौल खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग, उलमा इसे रोकें

सांसद इमरान मसूद ने आगे कहा कि इस पूरे खेल के पीछे कौन लोग हैं, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 3:31 PM IST

Published : September 27, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
सहारनपुर: "आई लव महादेव" और "आई लव मोहम्मद" को लेकर देश भर में माहौल गरम है. जहां धर्म गुरु एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं, वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल मची हुई है. सहारनपुर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने "आई लव मोहम्मद" और बरेली में हुए उपद्रव को लेकर बड़ी बात कही है.

उन्होंने उलमा से इस मसले पर रोक लगाने की अपील की है. मुसलमानों से भी सड़कों पर नहीं उतरने का आग्रह किया है. इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं. नमाज के बाद इस तरह से इकट्‌ठा होकर उत्पात नहीं मचाना चाहिए.

सहारनपुर में मीडिया से बात करते कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Video Credit; ETV Bharat)

ऐसा कोई मुसलमान नहीं है, जिसके दिल में मोहम्मद के लिए मोहब्बत न हो जो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रख सकता है, वो मुसलमान ही कैसे हो सकता है. साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसके पीछे कौन है, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाए.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहम्मद मेरी जिंदगी का मकसद है. उनके उसूलों पर चलना, उनके आदर्शों को मानना, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सड़कों पर आकर इस प्रकार की हरकत करें. मुझे नहीं पता ये क्या तमाशा चल रहा है. ये किसी सूरत में जायजा नहीं है और इससे बचना चाहिए.

उन्होंने मौलानाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए आगे आना चाहिए और इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने लखनऊ में पोस्टर पर लिखे "आई लव बुलडोजर" को लेकर कहा कि ये क्या तमाशा है. भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रकार के खेल क्यों खिलवाना चाह रहे हो.

सांसद इमरान मसूद ने आगे कहा कि इस पूरे खेल के पीछे कौन लोग हैं, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी. अल्लाह-अल्लाह करके मोहब्बत का माहौल खत्म हो रहा है. इस प्रकार नफरत का माहौल दोबारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है. ये दोबारा नहीं होना चाहिए.

ये नफरत का माहौल देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा. जिस मोहम्मद के ऊपर ये सब हो रहा है, आप लोग इकट्‌ठा होकर इस तरह से कर रहे हैं, ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है. ये सब बंद करना चाहिए और हर सूरत में बंद होना चाहिए.

"आई लव महादेव" और "आई लव मोहम्मद" को लेकर कार्रवाई होने पर इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा सिर्फ कार्रवाई मुसलमान के ऊपर करती ही है. मुसलमान को टारगेट करने का काम ये हमेशा से करते आए हैं. ये कोई नई बात नहीं है.

इस बात को कहने में मुझे न तो कोई शर्म है और ना ही झिझक. लेकिन, हमें उन बातों को समझना चाहिए, उन चीजों से परहेज करें, जिन चीजों से नफरते पैदा हो रही है. हालांकि मोहम्मद ने तो इंसानियत का पैगाम दिया. उनकी जीवनी को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो क्या थे.

