सागर में लगेगी भगवान परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होगा क्षेत्र
सागर में स्थापित होगी ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम की मूर्ति, यह दुनिया की सबसे ऊंची परशुराम की मूर्ति होगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 4:45 PM IST
सागर: ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना सागर में होने जा रही है. शहर के सिविल लाइन चौराहा का नामकरण भगवान परशुराम के नाम पर किया गया है. इसके साथ ही नगर निगम के एक वार्ड का नाम भी परशुराम किया गया है. इसके लिए परशुराम जिला कल्याण बोर्ड के पदाधिकारी महापौर संगीता सुशील तिवारी का अभिनंदन करने पहुंचे थे. इसी दौरान यह निर्णय लिया गया. भगवान परशुराम की मूर्ति के लिए ब्राह्मण समाज के लोग स्थान का चयन करेंगे. फिर परशुराम की मूर्ति की स्थापना कराई जाएगी.
परशुराम की यह सबसे ऊंची मूर्ति होगी
परशुराम कल्याण बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल महापौर संगीता सुशील तिवारी के आवास पर ब्राह्मण हित की घोषणाओं पर आभार व्यक्त करने पहुंचा था. जहां सिविल लाइन चौराहे का नाम परशुराम चौराहा रखे जाने और सिविल लाइन वार्ड का नाम भगवान परशुराम वार्ड रखे जाने पर आभार व्यक्त किया. इस दौरान महापौर द्वारा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान परशुराम की सागर में स्थापित करने की घोषणा को लेकर भी परशुराम कल्याण बोर्ड से विस्तार से चर्चा की.
जिसके बाद भगवान परशुराम की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया. मूर्ति कहां स्थापित की जानी है, इसका फैसला महापौर ने ब्राह्मण समाज के संगठन और वरिष्ठ सदस्यों पर छोड़ा है. सभी मिलकर शहर में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना के लिए जगह का चयन करेंगे. महापौर चाहती हैं कि इसके लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाए कि भविष्य में एक तीर्थ के रूप में विकसित किया जा सके और सागर शहर की पहचान के तौर पर स्थापित हो.
भगवान परशुराम की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सागर में स्थापित किए जाने के निर्णय पर महापौर संगीता सुशील तिवारी ने बताया कि "भगवान परशुराम हम सबके आराध्य हैं. उनकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित करने का निर्णय हम सबने लिया है. सिविल लाइन चौराहे का नाम भगवान परशुराम के नाम पर किए जाने और सिविल लाइन वार्ड का नाम भगवान परशुराम वार्ड किए जाने पर परशुराम कल्याण बोर्ड के सदस्य मुझसे मिले थे और आभार व्यक्त किया. भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना कहां की जाए, इसका फैसला समाज की सर्वसम्मति से होगा. अब तक भगवान परशुराम की मूर्तियां स्थापित हुई हैं, उन सबसे ऊंची यह प्रतिमा होगी."