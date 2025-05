एमपी में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर, भव्यता देख चौंधिया जाएंगी आंखे

ETV Bharat / state

सागर: आने वाले 5 सालों में शहर में विश्व का सबसे बड़ा जैनतीर्थ सर्वतोभद्र जिनालय आकार ले लेगा. मंदिर निर्माण समिति का दावा है कि अब तक विश्व में कहीं भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है. मंदिर निर्माण की शुरूआत 2016 में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के आशीर्वाद से हुई थी. पिछले 9 साल से चल रहे निर्माण कार्य के बाद मंदिर की भव्यता नजर आने लगी है. 216 फीट ऊंचा होगा मंदिर का शिखर आगामी 5 सालों में मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा. मंदिर राजस्थान और गुजरात के लाल और पीले पत्थर से बन रहा है. इसमें करीब 324 मूर्तियां विराजित होंगी. मंदिर का शिखर 216 फीट ऊंचा होगा. आचार्य विद्यासागर का कहना था, " मंदिर का शिखर जहां से नजर आएगा, वहां तक के वास्तुदोष अपने आप मिट जाएंगे."

