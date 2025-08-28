सागर: शहर के इतवारा क्षेत्र में गुरुवार को एक बुजुर्ग महिला के साथ जेवरात ठगी का मामला सामने आया है. इतवारा जैन मंदिर के पास रहने वाली गोमती शर्मा (62) गणेश प्रतिमा लेने जा रही थीं. इस दौरान दो युवकों ने महिला से रास्ता भटकने की बात कहकर स्टेशन जाने का रास्ता पूछा. बुजुर्ग ने स्टेशन जाने का रास्ता बताया और साथ ही उन्हें ऑटो से स्टेशन जाने की सलाह दी. आरोपियों ने पैसा ना होने की बात कही तो पीड़ित ने उसे 100 रुपए किराया भी दिया.

बुजुर्ग से गहने लेकर फरार हुए ठग

इसी दौरान युवकों ने बुजुर्ग महिला को बहलाकर सोने की माला और कानों की बालियां उतरवा लिया और मौके से फरार हो गए. पीड़ित महिला को ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस को सूचना दी. कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ में जुट गई. इसके अलावा इलाके के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है. हुलिया के आधार पर आरोपी के स्केच तैयार किए जा रहे हैं. महिला द्वारा बताई गई वारदात के आधार पर आरोपियों के भागने के संभावित मार्गों पर पुलिस ने जांच पड़ताल और पहरा तेज कर दिया है.

बुजुर्ग से गहने लेकर फरार हुए ठग (ETV Bharat)

बीते 3 दिनों में दो वारदात

दो दिन पहले भी कोतवाली इलाके में एक बुजुर्ग दुकानदार से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था. दोना पत्तल बेचने वाले 75 वर्षीय लक्ष्मीनारायण सेन के पास एक व्यक्ति आया और 100 दोना पत्तल मांगे. बुजुर्ग दुकानदार ने पत्तल कीमत 300 रुपए मांगे, तो अज्ञात ठग ने 500 रुपए का फर्जी नोट थमा दिया. बुजुर्ग पैसे को पर्स में रखने लगा तो ठग ने पेटी में रखने की सलाह दी. जिसके बाद बुजुर्ग ने नोट के खुले में रखने की सलाह मान लिया.

सामान खरीदने का झांसा देकर ठगी

जिसके बाद ठग ने बुजुर्ग से सोने की अंगूठी उतरवा ली और फिर गले की सोने की चैन भी उतरवा ली. इस वारदात के दौरान ठगो का एक साथी मौके पर गाड़ी लेकर पहुंचा था. जिसके बाद ठगों ने एक और 500 रुपए का नोट दुकानदार को दिया और कहा कि इन सब को दराज में रख दो. फिर 200 दिए और कहा कि पत्तल गिनती करो, मैं आ रहा हूं. बाकी 100 रुपए देकर पत्तल ले जाऊंगा. इतना बोलकर ये दोनों बाइक की तरफ बढ़ गए और गायब हो गए.

कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने कहा, "दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. घटना स्थल से आरोपियों के जाने के संभावित रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. संभावना है कि जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे."