पत्नी का निर्जीव शरीर देख पति के प्राण पखेरू उड़े, सागर में साथ उठी अर्थी - HUSBAND AND WIFE DEATH CASE

सागर में पत्नी की मौत की खबर सुनकर पति ने भी तोड़ा दम, घटना के बाद पूरे वार्ड में शोक की लहर.

couple died within hours
पति और पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 5:08 PM IST

सागर: शहर के भीम वार्ड से एक दु:खद खबर सामने आई है, यहां बीमारी के चलते एक महिला की मौत हो गई. पत्नी की मौत की सूचना मिलते ही पति को भी गहरा सदमा लगा, जिससे उनकी भी मौत हो गई. जब दोनों की अर्थी एक साथ उठी तो सभी की आंखें नम हो गईं. इस घटना के बाद पूरे वार्ड में शोक की लहर दौड़ गई.

सदमें पति ने भी तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, शहर के भीम वार्ड निवासी शिवकुमारी रैकवार (62) का कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था. महिला का इलाज विदिशा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था. जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें भोपाल रेफर कर दिया था. हालांकि भोपाल में भी हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया. जिसके बाद परिवार के लोग उन्हें घर लेकर आ रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई.

मृतक के परिजन (ETV Bharat)

तनाव में था पति

जब शिवकुमारी रैकवार का शव घर पहुंचा तो चीख पुकार मच गई. पत्नी की मौत की खबर सुनते ही 70 वर्षीय नारायण रैकवार बदहवास हो गए और सदमे में उनकी मौत हो गई. निर्मल रैकवार ने बताया कि "मौसी का शव घर पहुंचते ही सब रोने बिलखने लगे. हम लोगों को यकीन तक नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी. मेरे मौसा छोटी बजरिया में भोजनालय चलाते थे. उनके तीन लड़के और एक लड़की है."

Sagar Husband wife death on same Day
मृतक पति और पत्नी की फाइल फोटो (ETV Bharat)

एक साथ उठी दोनों की अर्थी

पति-पत्नी की मौत के बाद परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है. दोनों की एक साथ अंतिम यात्रा निकालते देख, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई. गुलौआ मुक्तिधाम में दोनों की चिताएं अगल-बगल में बनाई गई, जहां दोनों का अंतिम संस्कार किया गया.

निर्मल रैकवार ने बताया कि "जब उनकी मौसी की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए बाहर लेकर गए. जिसके बाद मेरे मौसा को बहुत चिंता होने लगी. मौसी की तबीयत खराब होने के कारण मौसा ने भी तनाव लेना शुरू कर दिया था. जिसके कारण वह भी बीमार पड़ गए. आज तक मैंने दोनों को कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं देखा था. दोनों के तालमेल की लोग हमेशा चर्चा करते थे."

