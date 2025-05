ETV Bharat / state

यूनिवर्सिटी के बाद स्कूली छात्र पढ़ेंगे डाॅ. हरिसिंह गौर की जीवनी, जल्द निर्णय ले सकती है मध्य प्रदेश सरकार - HARISINGH GOUR IN SCHOOL SYLLABUS

डाॅ. हरिसिंह गौर ( Etv Bharat )

Published : May 17, 2025

सागर : बुंदेलखंड की शान डॉ. हरिसिंह गौर के अद्भुत व्यक्तित्व को अब छात्र स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ और जान सकेंगे. देश की आजादी के पहले जीवन भर की जमापूंजी से यूनिवर्सटी की स्थापना करने वाले डाॅ. हरिसिंह गौर के योगदान, व्यक्तित्व व कृतित्व को स्कूली बच्चों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन नई पहल करने जा रहा है. इसी सिलसिले में यूनिवर्सटी में स्थापित गौर पीठ समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में डाॅ गौर के शिक्षा, विधि और साहित्य के क्षेत्र में योगदान से जुड़ी जीवनी शामिल करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. गौर पीठ समिति की बैठक में लिया गया निर्णय दरअसल, पिछले दिनों सागर यूनिवर्सटी द्वारा गठित गौर पीठ समिति की बैठक कुलपति प्रो नीलिमा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई थी. इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े जिला स्तर के अधिकारियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया था. यहां कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता ने चर्चा के दौरान कहा कि सागर शहर के नागरिक, जनप्रतिनिधि और विश्वविद्यालय लगातार डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न दिलाने के अभियान में अपना अहम योगदान दे रहे हैं. इस दिशा में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जन-जन तक पहुंचान के लिए कई तरह के प्रयास करने होंगे.

