फूलों में मकरंद निर्माण के लिए कौन सी जीन जिम्मेदार, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगी रिसर्च
सागर के डॉ. हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में डॉ बनिशा फुकेला कर रहीं फूलों के नेक्टरी अंग पर रिसर्च,भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट.
Published : September 22, 2025 at 8:38 PM IST
सागर: दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी डॉ बनिशा फुकेला सागर यूनिवर्सिटी में फूलों के महत्वपूर्ण अंग नेक्टरी (Nectary) पर रिसर्च कर रही हैं. उन्हें ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से 2025-2026 में मिला है. प्रोजेक्ट का उद्देश्य सोलेनेसी (Solanaceae) फैमिली (आलू परिवार) के पौधों के फूल की नेक्टरी (Nectary) पर रिसर्च कर ये पता लगाना है कि नेक्टरी का निर्माण कैसे होता है, जो पौधों में प्रजनन (Reproduction) में मददगार होता है.
भारत ही नहीं, दुनिया में इस विषय पर बहुत कम शोध हुआ है. डाॅ बनिशा सागर यूनिवर्सिटी के बाॅयोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट में स्वतंत्र रूप से रिसर्च कर रही है. उन्हें ये प्रोजेक्ट वूमेन बाॅयोकेयर स्कीम के तहत मिला है. जो सागर यूनिवर्सिटी में अब तक किसी को मिलने वाला प्रोजेक्ट है. डाॅ बनिशा पता लगाएगी कि नेक्टरी (Nectary) के निर्माण करने में कौन से जीन मददगार है.
अगर ये पता लगाने में सफल रही, तो कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है और उन पौधों में जिनमें किसी कारणवश बेहतर तरीके से Seed setting (बीज स्थापना) नहीं हो पाती है, उसमें सुधार किया जा सकेगा.
कौन है डाॅ बनिशा फुकेला
डाॅ बनिशा फुकेला ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की. फिर इजरायल की तेलअवीव यूनिवर्सिटी में फूलों के रंगों पर शोध किया. अब भारत सरकार के बाॅयोटेक्नालाॅजी डिपार्टमेंट के वूमेन बाॅयोकेयर फैलोशिप के चलते डाॅ बनिशा फिर रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ गयी है. हालांकि प्रोजेक्ट के तहत स्वतंत्र रूप से रिसर्च करना होता है. ये स्वतंत्र प्रोजेक्ट है, जिसकी प्रिसिंपल इनवेस्टीगेटर डाॅ बनिशा खुद हैं. सागर यूनिवर्सिटी के बाॅयोटेक्नाॅलाजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डाॅ सीपी उपाध्याय उनके मेंटर (mentor) है.
Solanaceae family (आलू कुल) में Nectary निर्माण पर रिसर्च
डाॅ बनिशा फुकेला बताती हैं कि "अधिकतर पौधे के हर फूलों में महत्वपूर्ण अंग नेक्टरी (Nectary) होता है, जो नेक्टर (Nectar) का उत्पादन करता है. नेक्टरी (Nectary) फूल का वह हिस्सा होता है, जो मकरंद या Nectar पैदा करता है. ये मुख्य तौर पर परागण (Pollination) करने वाले कीट, पतंगे, मधुमक्खियां या पक्षियों का भोजन होता है. बहुत सी फसलों में देखा गया है कि इसकी वजह से फसलों के फूल परागण (Pollination) सफलता पूर्वक होता है.
इस प्रोजेक्ट के तहत सोलेनेसी (Solanaceae) फैमिली पर शोध कर रहे हैं. जिसे आलू परिवार के नाम से भी जाना जाता है. इसमें आलू, टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन सहित कई सब्जियां और औषधीय पौधे आते हैं. इस रिसर्च में हम पता लगाएंगे कि सोलेनेसी फैमिली में कौन सा जीन है, जो मकरंद(nectar) बनाने वाली (Nectary) के लिए अहम भूमिका निभाती है. हम पता लगाएंगे कि इस फैमिली में nectary के निर्माण में ये जीन कैसे काम करता है."
कृषि क्षेत्र में होगा काफी मददगार
डाॅ बनिशा फुकेला कहती हैं कि फूलों का अंग नेक्टरी (Nectary) बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से फसलों में प्रजनन (Reproduction) में मददगार है. अगर किसी भी फसल में Reproduction सफलतापूर्वक नहीं होता है, तो Seed setting (बीज स्थापना) अच्छे से नहीं हो पाती है. फिलहाल हमने ये काम शुरू ही किया है और अब तक इस विषय पर रिसर्च भी बहुत कम हुई है. अगर हम इतना ही पता लगा लें कि कौन सा जीन इनके निर्माण में मददगार है, तो बहुत बड़ी बात होगी है और खासकर कृषि में बहुत मददगार साबित होगा.