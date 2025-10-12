ETV Bharat / state

सागर में कोर्ट से भागे बंदी का हाईवोल्टेज ड्रामा, हाथ जोड़ते रहे पुलिसकर्मी, छत से लगा दी छलांग

सागर में कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की पकड़ से भागा विचाराधीन बंदी. पुलिस आवास की छत पर चढ़कर किया ड्रामा, लगा दी छलांग.

SAGAR UNDERTRIAL PRISONER ESCAPES
पुलिस कस्टडी से भाग कैदी छत पर चढ़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
सागर: जिला न्यायालय में शनिवार को पेशी पर गए एक विचाराधीन बंदी ने पुलिसकर्मियों को मुश्किल में डाल दिया. पुलिसकर्मी जैसे ही बंदी को लेकर कोर्ट पहुंचे, उसने मौका पाकर कोर्ट परिसर में दौड़ लगा दी और परिसर के पीछे बने पुलिस आवास की छत पर चढ़ गया. आरोपी पुलिसकर्मियों को छत से कूदने की धमकी देने लगा और पुलिसकर्मी उसे ऐसा करने से मना करते नजर आए. युवक नहीं माना और छत की दूसरी तरफ कूद गया. गनीमत रही कि वहां पहले से पुलिस मौजूद थी और उस बंदी को दबोच लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

गोपालगंज थाना प्रभारी राजेन्द्र कुशवाहा से मिली जानकारी के अनुसार, "जिले के राहतगढ़ थाने के किल्लई गांव का रंजीत घोषी दुष्कर्म के आरोप में कुछ दिनों से सागर केंद्रीय जेल में बंद है. शनिवार को पुलिस लाइन के 3 पुलिसकर्मी प्रधान आरक्षक पवन, विपिन और संजय एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेशी कराकर वापिस बैरक में दाखिल करने ला रहे थे. तभी वह वहां से मौका पाकर भाग निकला.

छत पर पीछे की तरफ जाकर लगा दी छलांग (ETV Bharat)

बंदी ने जिला न्यायालय परिसर में पीछे की तरफ दौड़ लगा दी और न्यायालय परिसर के नजदीक बने पुलिस आवास की छत पर चढ़ गया. पुलिस भी उसके पीछे पहुंच गई. आरोपी छत से कूदने की धमकी देने लगा और पुलिसकर्मी उसे नीचे उतरने के लिए मनाते नजर आए. वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जिसमें पुलिसकर्मी उसे नौकरी जाने का डर बताते हुए मना रहे हैं और बीबी बच्चों के भविष्य की दुहाई दे रहे हैं.

छत पर पीछे की तरफ जाकर कूद गया बंदी

विचाराधीन बंदी बार-बार पुलिसकर्मियों से किसी 50 हजार रुपए की बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने पुलिस का बहुत साथ दिया, लेकिन अब नहीं मानूंगा. इस दौरान पुलिसकर्मी मिन्नत करते रहें, लेकिन वह नहीं माना और छत के पीछे की तरफ जाकर कूद गया. गनीमत रही कि वहां पहले से पुलिसकर्मी मौजूद थे और बंदी को दबोच लिया.

राहत की बात ये रही कि कोर्ट की जिस बैरक से निकालते समय बंदी भागा, उस बैरक में हत्या के 3 आरोपी सहित 5 लोग और थे. जिन्हें तत्काल पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया, नहीं तो ये आरोपी भी मौके का फायदा उठाकर भाग सकते थे. बंदी के खिलाफ न्यायालीन अभिरक्षा में भागने के मामले में बीएनएस की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.

