सागर में बांध प्रभावित किसान कलेक्टर से मिलने पर अड़े, रोकने पर पुलिस के साथ झड़प - SAGAR ULDAN DAM IRRIGATION PROJECT

बंडा तहसील की उल्दन बांध परियोजना से प्रभावित पिथौली गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना. ग्रामीणों के खेतों और गांव में भरा पानी.

उल्दन बांध परियोजना को लेकर किसानों ने जताया विरोध (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 2:19 PM IST

सागर: उल्दन सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. ये किसान अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को शिकायत करने पहुंचे थे. दरअसल पिथौली गांव के ग्रामीण कलेक्टर से मिलने और कलेक्ट्रेट में ही धरना देने की बात पर अड़े थे. कलेक्ट्रेट के गेट नंबर एक से किसानों को अंदर जाने से रोकने पर पुलिस और ग्रामीणों में बहस हो गई और पुलिस ने ग्रामीणों को बलपूर्वक गेट नंबर 1 से हटा दिया. किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की.

बांध के कारण गांव बना टापू

बंडा तहसील की बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया जा रहा है लेकिन मौजूदा मानसून सीजन में बांध के कारण मालथौन तहसील का पिथौली गांव चारों तरफ से पानी से घिर गया है और टापू बन गया है. जिससे ग्रामीणों के खेतों और गांव में पानी भर गया है. ऐसे में किसान सिंचाई परियोजना के विरोध में उतर आए हैं और उनकी मांग है कि या तो बांध का स्थान बदला जाए या उसकी ऊंचाई कम की जाए ताकि खेत और मकान जलभराव से सुरक्षित रह सकें.

पिथौली गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना (ETV Bharat)

पुलिस ने दिखाई सख्ती तो नाराज हुए ग्रामीण

पिथौली गांव से पहुंचे ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे और उनसे मिलना चाहते थे. यहां पहुंचे किसान कलेक्ट्रेट में धरना देने की बात पर अड़ गए. जब ग्रामीण गेट नंबर 1 से कलेक्टर कार्यालय में जाने लगे, तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. पुलिस ने कहा कि ज्ञापन देना है, तो गेट नंबर 2 से जाओ. इसी बात पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर बहस हो गई. मौके पर तैनात गोपालगंज थाना पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ग्रामीणों को परिसर से बाहर खदेड़ दिया.

कलेक्ट्रेट में गेट नंबर 2 से नहीं जाने पर पुलिस ने किसानों को रोका (ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने धक्का-मुक्की कर उन्हें भगाया और कुछ लोगों को वाहन में बैठाकर जेल भेजने की धमकी दी. उनका कहना है कि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे और अब पुलिस भी दबाव बना रही है.

सागर में बांध प्रभावित किसानों की पुलिस के साथ झड़प (ETV Bharat)

'वादे के बाद भी चल रहा है बांध का काम'

प्रदर्शनकारी किसान राघवेंद्र सिंह का कहना है कि "हम लोग अपनी समस्या को लेकर पिछले कई महीनों से कलेक्ट्रेट आ रहे हैं. लेकिन आज तक कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी है. हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था तब एसडीएम ने पहुंचकर वादा किया था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा. लेकिन चुनाव के बाद बांध का काम ज्यों का त्यों चल रहा है और हमारा गांव और खेत डूब में आ रहे हैं. इसलिए हम लोग कलेक्ट्रेट में धरना देने आए थे लेकिन पुलिस ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया और हम लोगों को जबरन गाड़ी में बिठाकर जेल भेजने की कोशिश की गई."

किसानों ने कहा बांध के कारण गांव बना टापू (ETV Bharat)

'कलेक्टर परिसर में धारा 144 है लागू'

गोपालगंज थाना प्रभारी राजेंद्र कुशवाहा का कहना है कि "कलेक्टर परिसर में धारा 144 लगी हुई है. गेट नंबर 2 से ज्ञापन और शिकायतों की व्यवस्था है लेकिन प्रदर्शनकारी ग्रामीण 1 नंबर गेट से परिसर के अंदर पहुंचकर धरना देने पर अड़े हुए थे. इसी बात को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस हुई और हमें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. बाद में ग्रामीणों ने गेट नंबर 2 पर पहुंचकर भी काफी हंगामा किया.

