सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में गुरुवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से महिला ने 5 दिनों के नवजात शिशु की चोरी कर फरार हो गई. चोरी के सूचना मिलते ही परिजन ने हंगामा शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज के जरिए बच्चे की तलाश शुरू की गई. सागर से करीब 15 किमी दूर दो महिलाओं के पास से बच्चा मिल गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दो महिला के कब्जे से बच्चा बरामद

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में घटना से हड़कंप मच गया. बम्होरी रेंगुवा गांव निवासी बच्चे की मां सोमती बाई ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे मुझे वॉशरूम जाना था. इस दौरान मेरे बेड के पास एक महिला टहल रही थी. मैंने महिला को बच्चे को देखने को बोलकर वॉशरूम चली गई. जब मैं वापस लौटी तो बच्चा गायब हो चुका था. मेरे परिवार के लोग वार्ड से बाहर थे. मैंने फौरन वार्ड में मौजूद स्टाफ को घटना की जानकारी दी.

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. पी एस ठाकुर से बातचीत (ETV Bharat)

अस्पताल की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

महिला के परिजनों को घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी. फौरन घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जिससे पता चला कि दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर जा रही हैं. पुलिस ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद कानपुर रोड कर्रापुर से बच्चे को बरामद कर लिया. पुलिस दोनों आरोपी महिलाओं से पूछताछ कर रही है.

इस पूरे घटनाक्रम पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. पी एस ठाकुर ने कहा, "जैसे ही मुझे बच्चा चोरी होने की जानकारी मिली, तो हमने अपने स्टाफ और सुरक्षा गार्ड्स को उसकी तलाश में लगा दिया. साथ ही पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस भी बच्चे की तलाशी में जुट गई. इस दौरान सूचना मिली कि मकरोनिया के पास दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर बस में बैठी हैं. हमने स्टाफ को बस के पीछे लगा दिया. कर्रापुर में पुलिस और सुरक्षा गार्ड ने महिलाओं को पकड़ लिया."

सख्त कार्रवाई का आश्वासन

उन्होंने आगे बताया, "पुलिस कार्रवाई के बाद एंबुलेंस से बच्चे को लाया गया और परिजन के हवाले कर दिया. इस मामले की जांच के लिए डॉ. इलियास सहित तीन डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है. घटना के समय जो सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर थे, फिलहाल उन्हें हटा दिया गया है. जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी."