सागर-झांसी रोड पर ट्रक और कार की भिड़ंत, तीर्थ यात्रा पर जा रहे 4 लोगों की मौत
सागर: जिले के मालथौन थाना क्षेत्र से निकले नेशनल हाईवे 44 सागर-झांसी रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया. सुखालीपुरा के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में दंपति सहित चार लोगों की मौत हो गई. जबकि घटना में पांच लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना लगते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे का कारण ओवरटेक के दौरान ट्रक से टक्कर लगना बताया जा रहा है.
जैन तीर्थ जा रहा था परिवार
जानकारी के अनुसार सागर, गढ़ाकोटा और जवेरा निवासी जीजा-साले का परिवार शिवपुरी जिले में स्थित गोलाकोट तीर्थ स्थल दो अलग-अलग कारों से जा रहे थे. जिसमें एक कार का मालथौन के पास हाइवे पर एक्सीडेंट हो गया. हादसे में सुखेन्द्र पिता खेमचन्द्र जैन (37) निवासी गढ़ाकोटा, ऋतु पति सचिन जैन जवेरा निवासी, सचिन पिता चंद्र कुमार जैन (40) निवासी जवेरा, अंश पिता सुखेन्द्र जैन (3) निवासी गढ़ाकोटा की मृत्यु हो गई.
यह लोग हुए घायल
हादसे में चेतना पति सुखेन्द्र जैन (25) निवासी गढ़ाकोटा, अनोखी पिता सचिन जैन (05), आराध्या पिता सचिन जैन (4), अरबी पिता सचिन जैन (8) घायल हो गए. जिनका सागर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने कार क्रमांक एमपी 20 जेडएच 1670 को जप्त कर मर्ग कायम कर वाहन की तलाश शुरु कर दी है. हादसे के बाद इलाके में शौक की लहर है. वहीं सचिन और ऋतु की मौत के बाद तीन बेटियों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
मालथौन थाना प्रभारी अशोक यादव ने बताया कि, ''नेशनल हाईवे 44 पर सुखालीपुरा के पास एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है. वहीं अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है.''