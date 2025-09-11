ETV Bharat / state

सागर-झांसी रोड पर ट्रक और कार की भिड़ंत, तीर्थ यात्रा पर जा रहे 4 लोगों की मौत

सागर-झांसी रोड पर ट्रक और कार की भिड़ंत ( ETV Bharat )

सागर: जिले के मालथौन थाना क्षेत्र से निकले नेशनल हाईवे 44 सागर-झांसी रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया. सुखालीपुरा के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में दंपति सहित चार लोगों की मौत हो गई. जबकि घटना में पांच लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना लगते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे का कारण ओवरटेक के दौरान ट्रक से टक्कर लगना बताया जा रहा है. जैन तीर्थ जा रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार सागर, गढ़ाकोटा और जवेरा निवासी जीजा-साले का परिवार शिवपुरी जिले में स्थित गोलाकोट तीर्थ स्थल दो अलग-अलग कारों से जा रहे थे. जिसमें एक कार का मालथौन के पास हाइवे पर एक्सीडेंट हो गया. हादसे में सुखेन्द्र पिता खेमचन्द्र जैन (37) निवासी गढ़ाकोटा, ऋतु पति सचिन जैन जवेरा निवासी, सचिन पिता चंद्र कुमार जैन (40) निवासी जवेरा, अंश पिता सुखेन्द्र जैन (3) निवासी गढ़ाकोटा की मृत्यु हो गई.

