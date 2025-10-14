ETV Bharat / state

सागर में खाद के लिए धक्का-मुक्की, तहसीलदार पर किसान को थप्पड़ मारने का आरोप

सागर: एक तरफ दीपावली का त्योहार है, दूसरी तरफ किसान को रबी फसल की तैयारी करना है. ऐसे में एक बार फिर खाद के संकट के चलते किसान दीपावली की तैयारियां सहित सब कुछ छोड़कर घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद और खाद के कूपन मिलना तो दूर किसानों को उल्टे अफसरों के तमाचे खाने पड़ रहे हैं. ताजा मामला देवरी से सामने आया है, जहां आरोप है कि खाद के कूपन बांटने के दौरान तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने किसान को थप्पड़ जड़ दिया.

रबी सीजन की बुवाई के लिए किसान तैयारियों में जुटे हुए हैं. खाद की जरूरत को लेकर खाद लेने सुबह 4 बजे से कतारों में लगे नजर आ रहे हैं. ऐसा ही नजारा जिले के देवरी की कृषि उपज मंडी प्रांगण में देखने को मिल रहा है. जहां सैकड़ों की संख्या में किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं. यहां पर टोकन के जरिए खाद का वितरण किया जा रहा है. भारी संख्या में लाइन में लगे किसान खाद के कूपन के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं.

तहसीलदार ने किसान को मारा थप्पड़!

व्यवस्था बनी रहे इसके लिए तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं. इसी दौरान एक वीडियो सामने आया है, जहां तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया कूपन बांट रही है. किसान कूपन पाने की जद्दोजहद में धक्का मुक्की कर रहे हैं. इसी धक्का मुक्की के बीच तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया इतनी नाराज हो गईं कि किसानों को फटकार लगाने लगी. आरोप लगाया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने किसान को थप्पड़ भी मारा है. इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है. किसान के साथ हुई हरकत को लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं.

'मैंने किसी से अभद्रता नहीं की'

इस मामले में ईटीवी भारत से मोबाइल पर बातचीत करते हुए तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने बताया कि "मंडी प्रांगण में खाद वितरण के दौरान काफी भीड़ थी. बहुत सारे किसान थे और लोग बैरिकेड तोड़कर अंदर आ रहे थे. किसान खाद के टोकन और खाद के लिए छीना-झपटी कर रहे थे. जिससे काफी अव्यवस्था फैल रही थी. इसी अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए मैं किसानों को पीछे हटने के लिए कह रही थी. इस दौरान मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा है और न ही किसी के साथ अभद्रता की है."