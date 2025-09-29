सोयाबीन खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से, भावांतर योजना का लाभ लेना है तो क्या करें?
सोयाबीन खरीद पर भावांतर योजना पर अमल करने की प्रक्रिया शुरू, सोयाबीन खरीदी के लिए 10 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन होंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 6:13 PM IST
सागर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के एलान के बाद भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदने के रजिस्ट्रेशन की तैयारी तेज हो गयी है. आगामी 10 अक्टूबर से ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी. भावांतर योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले को दायित्व दिए गए हैं. इसके तहत किसानों को भावांतर योजना की खासियत बताने प्रचार-प्रसार किया जाएगा. इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेगा.
सोयाबीन खरीदेने की दर 5328 रुपए प्रति क्विंटल
सरकार ने किसानों के सोयाबीन का एमएसपी 5 हजार 328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. सागर कलेक्टर संदीप जी आर ने भावांतर से खरीदी के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं भावांतर की अवधि 1 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक तय की गयी है. रजिस्टर्ड किसान रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से कराएंगे. किसानों को भावांतर की राशि रजिस्ट्रेशन के वक्त दर्ज बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी.
क्या है भावांतर योजना
अधिसूचित तिलहनी फसलों के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत वर्ष 2018-19 से भावांतर योजना लागू की गई. अभियान के तहत भारत सरकार ने घोषित एमएसपी और राज्य के मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य अंतर की राशि कृषकों को दिलवाने का प्रावधान किया है. किसान पहले जैसे अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे. एमएसपी और मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का भुगतान किसानो को डीबीटी से किया जायेगा.
भावांतर का लाभ लेने किसान क्या करें
योजना का लाभ लेना चाह रहे किसानों को ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. जैसे सोयाबीन का भाव 4600 रुपए पर हुआ तो सरकार द्वारा तय एमएसपी 5328 में से बची भावांतर की राशि 628 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी. किसान को एमएसपी के बराबर फसल की कीमत दी जाएगी. यदि किसान की फसल का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम है, लेकिन राज्य के औसत मॉडल प्राइज के बराबर है, ऐसी स्थिति में भी किसान को एमएसपी और बिक्री मूल्य के भावांतर की राशि मिलेगी. वहीं कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य के औसम मॉडल प्राइस से कम होने पर किसान को एमएसपी और घोषित औसत मॉडल प्राइस के भावांतर की राशि दी जाएगी. हर हाल में किसान को एमएसपी पर तय मूल्य दिया जाएगा.
किसानों को सही दाम दिलाने के लिए भावांतर योजना
कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा "भावांतर योजना किसानों के हित में है, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये. किसान योजना के लाभ से वंचित ना रहें, इसलिए उन्हें समय पर पंजीयन करवाने प्रेरित करें. योजना में किसानों को सही दाम मिले, इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए. भावांतर योजना की खरीदी के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए."